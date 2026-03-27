घर के किन-किन कोनों में नमक रखना चाहिए? जानें सही जगह और फायदे

नारी डेस्क : भारतीय परंपरा में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व माना जाता है। घर में रखी हर छोटी-बड़ी चीज ऊर्जा को प्रभावित करती है, और नमक भी उनमें से एक है। वास्तु के अनुसार नमक केवल खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी मदद करता है। इसलिए इसे सही जगह और सही तरीके से रखना बेहद जरूरी माना जाता है। घर के किन-किन कोनों में नमक रखना चाहिए?

चारों कोनों (Four Corners of House/Room)

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कमरे के चारों कोनों में नमक रखना एक बेहद प्रभावी उपाय माना जाता है। इसके लिए नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए और हर 10 से 15 दिन में इसे बदलते रहना जरूरी होता है। ऐसा करने से माना जाता है कि नमक आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे धीरे-धीरे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है।

मुख्य दरवाजे (Main Entrance) के पास

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे यानी प्रवेश द्वार के पास नमक रखना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे बाहर की नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। यह छोटा सा उपाय घर में सुख-शांति बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है।

बाथरूम के कोने

वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम को घर की वह जगह माना जाता है जहां नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा एकत्र होती है। ऐसे में बाथरूम के किसी कोने में नमक रखना या नमक मिला हुआ पानी रखना लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे बाथरूम का वातावरण अधिक साफ, संतुलित और सकारात्मक बना रहता है।

बेडरूम के कोने

वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में तनाव या आपसी झगड़े अधिक होते हैं, तो बेडरूम के किसी एक कोने में सेंधा नमक रखना लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है, जिससे कमरे का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और रिश्तों में भी धीरे-धीरे सुधार आने लगता है।

दक्षिण-पश्चिम (South-West) कोना

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा को धन और स्थिरता से जुड़ा माना जाता है। इस कोने में नमक या नमक मिला हुआ पानी रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने लगता है, साथ ही जीवन में स्थिरता बनी रहती है।

नमक रखने के फायदे

नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है

घर का माहौल शांत और सकारात्मक बनाता है

मानसिक तनाव कम करता है

आर्थिक स्थिरता में मदद (वास्तु मान्यता)

रिश्तों में सुधार लाता है।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

नमक हमेशा कांच के बर्तन में रखें

नमक को समय-समय पर बदलते रहें

गंदे या टूटे बर्तन में नमक न रखें

नमक को सीधे जमीन पर न रखें।

वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय है। अगर इसे सही कोनों जैसे घर के चारों कोने, बाथरूम, बेडरूम और मुख्य दरवाजे के पास रखा जाए, तो यह घर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है।