बनारसी साड़ी चुनते समय कलर का रखें खास ध्यान, होने वाली दुल्हन के काम आएंगे ये टिप्स

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Aug, 2025 02:51 PM
नारी डेस्क: बनारसी साड़ी भारतीय परंपरा और शान का प्रतीक मानी जाती है। शादी-ब्याह, त्यौहार या खास मौके पर अगर आप बनारसी साड़ी पहनने की सोच रही हैं तो सही कलर चुनना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही आपके लुक को आकर्षक और रॉयल बनाता है। नई नवेली दुल्हन को तो रंगाें का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं बनारसी साड़ी का परफेक्ट कलर चुनने के टिप्स

PunjabKesari
त्वचा के रंग के अनुसार चुनें साड़ी

गेहुंआ या डार्क स्किन टोन: मैरून, रॉयल ब्लू, पर्पल, बॉटल ग्रीन, रेड जैसे गहरे और रिच रंग ज्यादा अच्छे लगते हैं।

फेयर स्किन टोन: पेस्टल शेड्स जैसे पीच, मिंट ग्रीन, बेबी पिंक, स्काई ब्लू और ऑफ-व्हाइट बहुत खूबसूरत दिखते हैं।

डस्टी या मीडियम स्किन टोन: मस्टर्ड येलो, टील, गोल्डन, मैजेंटा और टर्कॉइज़ शेड्स सूट करते हैं।


मौके के अनुसार चुनें साड़ी का रंग

शादी/रिसेप्शन के लिए रेड, गोल्डन, मैरून, पर्पल, रॉयल ब्लू जैसे ब्राइट कलर ज्यादा पसंद किए जाते हैं।  त्योहार/पार्टी के लिए पेस्टल पिंक, ग्रीन, येलो या डुअल शेड वाली साड़ी ज्यादा जचती है। ऑफिस/डे टाइम फंक्शन के लिए लाइट शेड्स जैसे पीच, स्काई ब्लू, लैवेंडर, क्रीम कलर की साड़ी चुनें।

PunjabKesari
उम्र के अनुसार कलर सेलेक्ट करें

यंग एज (20-30s) वालों लड़कियों पर ब्राइट और पेस्टल दोनों शेड्स अच्छे लगते हैं। मिड एज (30-40s) वाली महिलाआं पर रॉयल और डार्क शेड्स जैसे मैरून, पर्पल, ग्रीन ज्यादा ग्रेसफुल लगते हैं। 40 से ऊपर की महिलाओं को सोबर शेड्स जैसे गोल्डन-बेज, ऑफ-व्हाइट, ब्राउन और डीप रेड रॉयल टच देते हैं।


ज्वेलरी और मेकअप के साथ मैच करें

अगर गोल्ड ज्वेलरी पहननी है तो रेड, मैरून, ग्रीन और गोल्डन शेड्स चुनें। सिल्वर या डायमंड ज्वेलरी के लिए पेस्टल शेड्स और कूल टोन जैसे ब्लू, लैवेंडर, ग्रे पिंक परफेक्ट रहते हैं। आजकल डुअल टोन बनारसी साड़ियां (जैसे पिंक-ऑरेंज, ब्लू-ग्रीन) ट्रेंड में हैं। अगर आप मिनिमल लुक चाहती हैं तो पेस्टल बनारसी साड़ी चुनें। अगर ट्रेडिशनल रॉयल लुक चाहती हैं तो क्लासिक रेड या मैरून हमेशा बेस्ट ऑप्शन है।

