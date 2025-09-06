09 SEPTUESDAY2025 2:07:09 PM
फिल्म जगत से आई बुरी खबर, फेमस डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मां का हुआ निधन

  Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Sep, 2025 04:39 PM
नारी डेस्क: निर्देशक और निर्माता विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट का शनिवार को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कथित तौर पर वह लंबी बीमारी के कारण कुछ समय से अस्वस्थ थीं। वर्षा भट्ट जाने-माने सिनेमैटोग्राफर प्रवीण भट्ट की पत्नी थीं। उनका अंतिम संस्कार  वर्सोवा श्मशान घाट पर करीबी पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।
वर्षा भट्ट के बेटे, विक्रम भट्ट ने निर्देशक मुकुल आनंद की पहली फिल्म 'कानून क्या करेगा' में उनके सहायक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उस समय उनकी उम्र 14 वर्ष थी। भट्ट ने बाद में कई उल्लेखनीय फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें आमिर खान अभिनीत 'गुलाम' भी शामिल है, जो बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही। 2008 में, विक्रम भट्ट ने हॉरर शैली में वापसी की और 1920, शापित और हॉन्टेड - 3डी जैसी सफल फिल्में दीं।

2010 में, उन्होंने हॉन्टेड - 3डी के साथ भारत में स्टीरियोस्कोपिक 3डी तकनीक की शुरुआत की, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी हॉरर फिल्म बन गई। पिछले कुछ वर्षों में, उन्हें राज़, 1920 और हॉन्टेड जैसी हॉरर फ्रेंचाइजी के लिए जाना जाता है। उनकी आगामी परियोजना का शीर्षक हॉन्टेड: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट है। इस फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में हैं और यह 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। 

