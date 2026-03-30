दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज ने खाई अपनी मां, 86 की उम्र में स्वर्णलता जी ने ली अंतिम सांस

नारी डेस्क: दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, एक्टर ने अपनी मां को खो दिया है। स्वर्णलता जी का 86 वर्ष में उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया निधन हो गया । बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं और सोमवार सुबह अभिनेता के आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रकाश राज की मां के निधन से फ़िल्म इंडस्ट्री के कई लोग, और साथ ही पूरे देश भर में उनके प्रशंसक भी दुखी हैं।



स्वर्णलता जी ने इस मशहूर अभिनेता के जीवन को संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे न केवल उनके निजी जीवन में एक मज़बूत सहारा थीं, बल्कि उन्होंने उनके करियर के शुरुआती वर्षों में भी उन्हें प्रोत्साहित किया था। इस घोषणा के बाद, कई तमिल, तेलुगु और कन्नड़ अभिनेताओं, निर्माताओं, पटकथा लेखकों और निर्देशकों ने परिवार के सदस्यों को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी।



परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की है कि एक्टर की मां का अंतिम संस्कार आज शाम बेंगलुरु में किया जाएगा। प्रकाश राज कई दशकों से भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम फ़िल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। फ़िलहाल, वह तमिल फ़िल्मों में काफ़ी काम कर रहे हैं और विजय अभिनीत फ़िल्म ‘जन नायकन’ का भी हिस्सा हैं। लेकिन, अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद, अभिनेता के परिवार को एक निजी त्रासदी का सामना करना पड़ा।



स्वर्णलता का जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन वह एक जुझारू महिला थीं। बचपन में उनका पालन-पोषण एक सुधार केंद्र में हुआ और उन्होंने कर्नाटक में नर्सिंग की पढ़ाई की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्हें बेंगलुरु के एक मेडिकल सेंटर में नर्स के तौर पर नौकरी मिल गई। वहां काम करते हुए, उनकी मुलाक़ात प्रकाश राज के पिता से हुइ। उनका रिश्ता प्यार में बदल गया, और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। उनके तीन बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम निर्देशक ने 'राज' रखा। शादी के शुरुआती सालों में उनकी आमदनी काफ़ी कम थी, लेकिन स्वर्णलता ने परिवार का भरण-पोषण किया और अपने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने का मौक़ा दिया।