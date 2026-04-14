‘रामायण’ के इस मशहूर Actor का हुआ था दर्दनाक अंत, 1 दिन तक ट्रैक पर पड़ी रही थी लाश!

नारी डेस्क: टीवी इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीरियल रामायण में विभीषण का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता मुकेश रावल का अंत बेहद दर्दनाक रहा, जिसे जानकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। ‘रामायण’ से मिली थी जबरदस्त पहचान मुकेश रावल ने रामानंद सागर की ‘रामायण’ में विभीषण का किरदार निभाया था। इस रोल से उन्हें देशभर में खूब लोकप्रियता मिली और वह दर्शकों के बीच एक यादगार चेहरा बन गए। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि शुरुआत में वह इस किरदार को नहीं निभाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वह मेघनाद का रोल करें, लेकिन ऑडिशन के बाद उन्हें विभीषण के किरदार के लिए चुन लिया गया।

रेलवे ट्रैक पर मिला था शव

रिपोर्ट्स के अनुसार, रेलवे पुलिस ने पुष्टि की थी कि मुकेश रावल का शव मुंबई के बोरीवली और कांदिवली रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रैक पर मिला था। बताया गया कि वह रेलवे लाइन पार कर रहे थे और इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए।

एक दिन तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव

घटना के बाद उनका शव करीब एक दिन तक रेलवे ट्रैक पर ही पड़ा रहा। अगले दिन परिवार को सूचना मिलने के बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर उनकी पहचान की। यह घटना उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुखद और चौंकाने वाली थी।

निजी जीवन भी रहा उतार-चढ़ाव भरा

मुकेश रावल का जीवन केवल प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि निजी तौर पर भी काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे टीवी इंडस्ट्री और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया था। रामायण आज भी भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रतिष्ठित शोज़ में गिना जाता है, जिसने कई कलाकारों को अमर पहचान दी। उन्हीं में से एक थे मुकेश रावल, जिनका विभीषण का किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है।

मुकेश रावल की कहानी एक तरफ उनकी सफलता को दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी दुखद मौत यह याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है।