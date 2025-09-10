12 SEPFRIDAY2025 1:02:01 PM
सुंदर चेहरा रखना है तो छोड़ दो ये गलती, नहीं तो छुपाना पड़ेगा दानों से भरा चेहरा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Sep, 2025 03:55 PM
सुंदर चेहरा रखना है तो छोड़ दो ये गलती, नहीं तो छुपाना पड़ेगा दानों से भरा चेहरा

नारी डेस्क: आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हम अपनी त्वचा की देखभाल को अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। बाहर की धूल, प्रदूषण, तनाव और अनियमित दिनचर्या का असर हमारी स्किन पर साफ़ दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हममें से ज़्यादातर लोग रोज़ एक ऐसी सामान्य सी गलती करते हैं, जो धीरे-धीरे हमारी त्वचा को बर्बाद कर रही होती है? ये गलती इतनी मामूली लगती है कि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते लेकिन परिणाम इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि चेहरा दानों, फोड़े-फुंसियों और दाग-धब्बों से भर सकता है। चलिए जानते हैं वो एक आम गलती क्या है, और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

वो एक गलती बिना चेहरा धोए सो जाना

बहुत से लोग दिनभर की थकान के बाद सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं और चेहरा धोना भूल जाते हैं। यह आदत सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दिनभर चेहरे पर जमी धूल, पसीना, ऑयल और मेकअप स्किन के पोर्स (रोमछिद्रों) को बंद कर देते हैं। इससे स्किन को सांस नहीं मिलती और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं, जिससे होते हैं दाने, पिंपल्स, फोड़े और फुंसियां।

PunjabKesari

इससे होने वाले नुकसान

एक्ने और पिंपल्स की भरमार: बंद पोर्स में गंदगी और तेल जमा होकर पिंपल्स को जन्म देते हैं।

त्वचा का बेजान और रूखा हो जाना: बिना सफाई के सोने से त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक खो देती है।

ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स: स्किन पर मृत कोशिकाएं जमा होने लगती हैं जो ब्लैकहेड्स में बदलती हैं।

त्वचा समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है: नियमित सफाई न करने से झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं।

कैसे करें इस गलती से बचाव

सोने से पहले चेहरा ज़रूर धोएं: माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ़ करें, खासकर अगर आपने मेकअप किया है।

क्लेंज़िंग करें: मेकअप रिमूवर या नारियल तेल से अच्छी तरह चेहरा साफ़ करें।

PunjabKesari

मॉइश्चराइज़ करना न भूलें: रात को स्किन को नमी देना बहुत ज़रूरी है ताकि वह रिपेयर हो सके।

साफ तकिया कवर और बेडशीट का इस्तेमाल करें: गंदे कपड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

छोटी-छोटी आदतें हमारे चेहरे की खूबसूरती बनाए रख सकती हैं, लेकिन वही आदतें अगर गलत हों, तो बड़ी समस्या बन जाती हैं। बिना चेहरा धोए सोना एक ऐसी ही आदत है जो धीरे-धीरे आपकी त्वचा को बर्बाद कर सकती है। आज से ही इस गलती को सुधारिए, और अपनी त्वचा को दीजिए वो देखभाल जिसकी उसे ज़रूरत है  ताकि आप हर दिन दमकते और बेदाग चेहरे के साथ खुद पर गर्व कर सकें।  

