रक्षाबंधन पर रस भरे गुलाब जामुन से करें भाई का मुंह मीठा, यहां जानिए आसान से रेसिपी

  Edited By vasudha,
  Updated: 07 Aug, 2025 04:37 PM
नारी डेस्क: रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर मीठा होना तो जरूरी है, और गुलाब जामुन हर किसी की पहली पसंद होता है।  इसका स्वाद जितना लाजवाब होता है, इसे बनाना उतना ही आसान भी है। जानते हैं एकदम सॉफ्ट और रस से भरे हुए गुलाब जामुन बनाने के आसान तरीके। 


गुलाब जामुन बनाने की सामग्र


-मावा / खोया- 1 कप (200 ग्राम)
-मैदा-2 बड़े चम्मच
-बेकिंग सोडा- 1 चुटकी
- दूध- आवश्यकतानुसार (1–2 बड़े चम्मच)
-देशी घी / तेल -तलने के लिए


चाशनी के लिए

-  2 कप चीनी
-1.5 कप पानी 
 - ½ चम्मचइलायची पाउडर –
- केसर के धागे 4-5 (वैकल्पिक)
-1 चम्मच  गुलाब जल
½ चम्मच नींबू का रस


गुलाब जामुन बनाने की विधि 


-एक पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर उबालें।
-उबाल आने पर उसमें इलायची पाउडर, केसर और गुलाब जल डालें।
- 6-8 मिनट तक पकाएं जब तक चाशनी हल्की चिपचिपी हो जाए।
-नींबू का रस डालें ताकि चीनी क्रिस्टल न हो, गैस बंद कर दें।
- फिर मावा को अच्छे से मैश करें ताकि वह एकदम स्मूद हो जाए।
-अब उसमें मैदा और बेकिंग सोडा मिलाएं।
-थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए नरम और चिकना आटा गूंध लें।
-आटे को 10 मिनट ढककर रखें।
- इसके बाद हाथ में थोड़ा घी लगाकर आटे से छोटी-छोटी गोलियां बनाएं।
-ध्यान रखें कि कहीं से भी क्रैक न हों – वरना तलते समय फट सकती हैं।
-कढ़ाही में तेल या घी  मध्यम गर्म करें (ज्यादा गर्म न हो)।
-गोलियों को धीरे-धीरे डालें और धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें।
-गुलाब जामुन फूल जाएंगे और रंग बदल जाएगा।
-तले हुए गुलाब जामुन को गरम-गरम चाशनी में डालें।
-2-3 घंटे तक चाशनी में रहने दें ताकि वो रसदार बनें।


परोसने का तरीका (Serving Tips)

रक्षाबंधन पर इसे चांदी के वर्क से सजाकर परोसें। चाहें तो पिस्ता-बादाम की कतरन भी ऊपर से डालें। इसे गरम भी परोस सकते हैं या ठंडा करके भी।  ध्यान रखें कि चाशनी बहुत गाढ़ी न हो – नहीं तो गुलाब जामुन उसमें रस नहीं खींचेंगे।
 

