फेमस  एक्टर की 44  साल की उम्र में मौत, ड्रग मामले में जा चुके हैं जेल

नारी डेस्क: साउथ कोरियाई एक्टर ली सांग-बो अपने घर पर मृत पाए गए हैं। यह घटना एक हाई-प्रोफाइल ड्रग केस में बरी होने के कई साल बाद हुई है, जिसने कभी उनके करियर पर एक काला साया डाल दिया था। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, 44 वर्षीय एक्टर का शव गुरुवार दोपहर करीब 12:40 बजे प्योंगटेक में उनके परिवार के एक सदस्य को मिला। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इसमें किसी भी तरह की साज़िश का कोई शक नहीं है, हालांकि उनकी मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच अभी भी जारी है।



इस खबर ने एक्टर की पिछली कानूनी लड़ाई पर लोगों का ध्यान फिर से खींच लिया है, जिससे उन्हें 2022 में सबूतों की कमी के कारण औपचारिक रूप से बरी कर दिया गया था। K-मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, ग्योंग्गी प्रांत के प्योंगटेक पुलिस स्टेशन ने बताया है कि अब तक किसी भी आपराधिक संलिप्तता की पहचान नहीं हुई है। हालांकि, मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारी आगे की जानकारी जुटाने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन जारी रखे हुए हैं। अंतिम संस्कार की रस्में 29 मार्च को सुबह 10:30 बजे, प्योंगटेक के जुंगंग फ्यूनरल होम, कमरा नंबर 3 में तय की गई हैं।



2022 में, ली पर डिप्रेशन के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयों के कथित इस्तेमाल को लेकर जांच की गई थी। उस समय इस मामले ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा था। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने जांच बंद कर दी उन्होंने पुष्टि की कि किसी भी अवैध गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला और ली को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। यह घटना उनके जीवन का एक मुश्किल दौर था। ली सांग-बो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, उन्होंने 'प्राइवेट लाइव्स', 'द एलिगेंट एम्पायर' और 'रूगल' जैसे टीवी ड्रामा में यादगार भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 2006 में 'इनविजिबल मैन' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और लगभग दो दशकों तक लगातार काम करते हुए अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई। उनके निधन की खबर मिलने के बाद, प्रशंसकों और सहकर्मियों ने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया; उन्होंने कोरियाई मनोरंजन जगत में उनके योगदान और दुनिया भर के दर्शकों पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप को याद किया।