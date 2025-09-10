12 SEPFRIDAY2025 1:01:46 PM
सिर्फ 2 चीजों से बनाएं यह पीला पानी, तेजी से घटेगा वजन, इम्यूनिटी भी होगी मजबूत!

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 10 Sep, 2025 08:18 AM
नारी डेस्क: अगर आप सुबह उठकर खाली पेट सौंफ और जीरे का पानी पीते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह घरेलू नुस्खा न केवल पाचन को दुरुस्त करता है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद करता है और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं सौंफ और जीरे के पानी के फायदे, और कैसे यह सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है।

 पाचन तंत्र (डाइजेशन) को करता है मजबूत

सौंफ और जीरे का पानी पाचन तंत्र के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पेट की कई समस्याएं दूर होती हैं। इसमें मौजूद फाइबर और एंजाइम्स कब्ज, गैस, एसिडिटी, अफारा और अपच जैसी दिक्कतों को दूर करने में सहायक होते हैं। यह पानी पेट में पाचन रसों के स्राव को बढ़ाता है जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। जिन लोगों को अक्सर पेट भारी लगने की शिकायत होती है, उनके लिए यह पानी किसी दवा से कम नहीं है। इसके नियमित सेवन से पेट हल्का रहता है और भूख भी सही लगती है।

शरीर को करता है डिटॉक्स (शुद्ध करता है)

आजकल की जीवनशैली और खानपान के कारण शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स (विषैले तत्व) जमा हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे में सौंफ और जीरे का पानी शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करता है। यह पानी लीवर और किडनी को साफ करने में मदद करता है, जिससे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से त्वचा भी साफ और ग्लोइंग बनती है, क्योंकि जब शरीर अंदर से साफ होता है तो उसका असर चेहरे पर भी दिखाई देता है। यह पानी यूरिनेशन को भी बेहतर करता है, जिससे शरीर से गंदगी बाहर निकलती रहती है।

तेजी से वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सौंफ और जीरे का यह पीला पानी आपकी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद कंपाउंड्स शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, जिससे कैलोरीज़ ज्यादा तेजी से बर्न होती हैं। यह पानी भूख को भी कंट्रोल करता है, जिससे आप बार-बार कुछ खाने से बचते हैं। साथ ही यह शरीर में जमा फैट को पिघलाने की प्रक्रिया को तेज करता है, खासतौर पर पेट और कमर की चर्बी को घटाने में सहायक होता है। इसे डाइट और एक्सरसाइज के साथ लिया जाए तो वजन घटाने के नतीजे जल्दी नजर आते हैं। साथ ही यह पानी शरीर को एनर्जी भी देता है, जिससे आप दिनभर एक्टिव रहते हैं।

इम्यूनिटी को करता है मजबूत

सौंफ और जीरे के पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका नियमित सेवन शरीर को वायरल संक्रमण, सर्दी-जुकाम, खांसी, फ्लू जैसी आम बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यह पानी शरीर में बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ लड़ने की ताकत बढ़ाता है, जिससे आप मौसम के बदलाव या किसी संक्रमण के समय बीमार नहीं पड़ते। खासतौर पर बारिश और ठंड के मौसम में जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तब यह पानी एक नैचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है।

 दिल को रखे स्वस्थ

सौंफ और जीरे का पानी हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हाई बीपी के मरीज़ों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा यह पानी शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ावा देता है, जिससे दिल की धमनियों में ब्लॉकेज बनने की संभावना कम हो जाती है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा घटता है। इसका नियमित सेवन आपके हृदय को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है।

कैसे बनाएं सौंफ और जीरे का पानी?

सामग्री

1 चम्मच सौंफ

1 चम्मच जीरा

1–1.5 गिलास पानी

बनाने की विधि

एक पैन में पानी लें और उसमें सौंफ और जीरा डाल दें। इसे धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक उबालें। जब पानी थोड़ा पीला हो जाए, तब गैस बंद कर दें। इसे हल्का ठंडा होने पर छान लें और खाली पेट पी लें।ध्यान दें आप इसे रातभर भिगोकर सुबह भी उबालकर पी सकते हैं।

Disclaimer): यह जानकारी घरेलू नुस्खों पर आधारित है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो यह नुस्खा आज़माने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Got it