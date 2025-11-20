02 DECTUESDAY2025 8:39:27 PM
नीता अंबानी की बड़ी समधन मोना मेहता का शाही अंदाज़- साड़ी में दिखीं बेहद खूबसूरत और रॉयल

  • Updated: 20 Nov, 2025 10:22 AM
नारी डेस्क:  मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी अपने स्टाइल, ग्रेस और लग्ज़री फैशन के लिए जानी जाती हैं। लेकिन उनकी बड़ी समधन और श्लोका मेहता की मां मोना मेहता भी खूबसूरती और फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं। अक्सर मोना मेहता नए-नए डिज़ाइन की साड़ियों और सूट्स में नज़र आती हैं और हर बार उनका अंदाज़ इतना शानदार होता है कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है।

मोना मेहता का देसी लेकिन मॉडर्न स्टाइल

अंबानी परिवार के फैशन और ठाठ तो अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन मोना मेहता भी अपने रॉयल और सोबर फैशन से लोगों का दिल जीत लेती हैं। उन्होंने हाल ही में बैक-टू-बैक बड़ी खूबसूरत साड़ियों में लुक दिखाए, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वे दो बड़ी बेटियों की मां हैं। उनकी साड़ी हो या लहंगा, हर बार वे अपने देसी लुक में ऐसा मॉडर्न टच जोड़ती हैं कि उनका हर स्टाइल ट्रेंडी और अलग दिखता है। मेकअप आर्टिस्ट द्वारा शेयर की गई उनकी नई तस्वीरें इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गईं।

PunjabKesari

पिंक और ग्रीन साड़ी में दिखा फुल क्लासी अंदाज़

तस्वीरों में मोना पिंक और ग्रीन दोनों ही रंग की साड़ियों में नज़र आईं। दोनों लुक में उनकी स्टाइलिंग बेहद शानदार थी। उन्होंने हर साड़ी के साथ ब्लाउज के डिजाइन और जूलरी का पूरा ध्यान रखा, जिससे उनका पूरा लुक रानी जैसा दिखा। उनकी स्टाइलिंग इतनी फाइन थी कि अक्सर लोग कहते दिखे कि श्लोका की खूबसूरती की वजह उनकी मां का फैशन सेंस भी है।

ट्रांसपेरेंट नेट ब्लाउज बना लुक का सबसे बड़ा हाइलाइट

मोना मेहता के साड़ी लुक का सबसे खूबसूरत हिस्सा था उनका ट्रांसपेरेंट नेट वाला ब्लाउज। पूरे ब्लाउज पर पत्तियों जैसा सुंदर काम किया गया था। लंबी स्लीव्स पर बारीक एम्ब्रॉयडरी थी, जो ब्लाउज को और भी क्लासी बना रही थी। हल्की पिंक टोन वाली प्लेन साड़ी के साथ इस ब्लाउज को पेयर कर उन्होंने बिना किसी भारी साड़ी के ही महफिल लूट ली। प्लेन साड़ी पर मोटा सफेद लेस बॉर्डर उनकी ग्रेस और बढ़ा रहा था। साड़ी की ड्रेपिंग भी क्लासिक पल्लू प्लीट्स वाली थी, जिसने पूरे लुक को तड़क-भड़क के बिना ही बेहद एलिगेंट बना दिया।

PunjabKesari

ग्रीन साड़ी के साथ स्टाइलिश हाई-नेक ब्लाउज

दूसरे लुक में वे ग्रीन साड़ी पहने दिखीं, जिसके साथ उन्होंने एक खास हाई-नेक डिज़ाइन वाला ब्लाउज कैरी किया। ब्लाउज पर छोटे-छोटे बीड्स से किया काम उसे रॉयल लुक दे रहा था। स्लीव्स पर बीड्स की लटकन लगी थीं, जिससे डिटेलिंग और निखर रही थी। यह डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में है और पार्टी लुक के लिए परफेक्ट माना जाता है।

साटन ग्रीन साड़ी में अप्सरा जैसी सुंदरता

मोना की ग्रीन साटन साड़ी पूरी तरह प्लेन थी, लेकिन इसके बॉर्डर में गोल्डन और रेड रंग की वेव डिजाइन थी, जिसने इस सिंपल साड़ी को भी भव्य लुक दे दिया। साटन की स्मूथ प्लीट्स और शानदार ड्रेपिंग ने इस लुक को बिल्कुल परफ़ेक्ट बना दिया। इसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि मोना की साड़ी स्टाइल 10/10 था।

PunjabKesari

हीरों की जूलरी ने बढ़ाया रौब

मोना मेहता के पति रसेल मेहता डायमंड बिज़नेस से जुड़े हैं, इसलिए मोना की हर जूलरी सेट बेहद शानदार होता है। दोनों साड़ी लुक्स में उन्होंने डायमंड नेकपीस पहना। मैचिंग डायमंड इयररिंग्स और स्टाइलिश घड़ी इन सबने उनके पूरे लुक को और भी रॉयल और लग्ज़री बना दिया। श्लोका मेहता की मां मोना मेहता का हर आउटफिट बताता है कि वे न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि उनका फैशन सेंस भी कमाल का है। चाहे प्लेन साड़ी हो या साटन कीवे हर लुक को अपनी जूलरी और ब्लाउज डिजाइन के साथ ऐसा स्टाइलिश बना देती हैं कि हर किसी की नजर उन पर टिक जाती है।

PunjabKesari

शादी, पार्टी या किसी फंक्शन में एलीगेंट लेकिन ग्लैमरस लुक पाना हो, तो मोना मेहता का यह स्टाइल एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है।  

