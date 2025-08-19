26 AUGTUESDAY2025 2:53:45 PM
रुबीना दिलैक के परिवार पर आया संकट, अपनी जुड़वा बेटियों के साथ बाढ़ में फंसी एक्ट्रेस

  • Updated: 19 Aug, 2025 07:05 PM
रुबीना दिलैक के परिवार पर आया संकट, अपनी जुड़वा बेटियों के साथ बाढ़ में फंसी एक्ट्रेस

नारी डेस्क: टीवी एक्ट्रेस  रुबीना दिलैक का परिवार इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वह इस समय हिमाचल प्रदेश में अपनी बेटियों के साथ फंस गई है। वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश और भूस्खलन (Landslide) हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने जीवा और ईधा के साथ एक स्थानीय होटल में शरण ली है।।

रुबीना अपने मायके हिमाचल में थीं और वहीं उनकी दोनों जुड़वां बेटियां भी साथ थीं। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हो गईं और रास्ते अवरुद्ध हो गए। इस कारण रुबीना और उनकी फैमिली वहां फंस गई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर किया और बताया कि हालात काफी मुश्किल हैं। उन्होंने कहा कि "हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन मौसम बहुत खराब है और सावधानी बरतनी पड़ रही है।" उन्होंने फैंस से दुआओं की अपील भी की।

रुबीना ने अपने पोस्ट में लिखा- "पिछले 5 दिन बेहद उतार-चढ़ाव भरे रहे। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश ने सड़कों, राजमार्गों और खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मेरी संवेदना उन लोगों (मेरे रिश्तेदारों सहित) के साथ है जो इस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं।" उन्हाेंने आगे लिखा-  "मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मैं सुरक्षित हूं और भगवान की कृपा से मेरा परिवार भी सुरक्षित है। हालांकि मैं अपनी बेटियों को ज़्यादा देर तक अपनी बाहों में नहीं रख सकी, लेकिन मैं आभारी हूं कि वे स्वस्थ और खुश हैं और निश्चित रूप से एक सुरक्षित वातावरण में हैं! यहाँ @leeladhartranquility पर हमें मिली राहत की एक झलक है, जिन्होंने तनाव और अप्रत्याशित परिस्थितियों के इस समय में हमारे लिए अपने द्वार खोल दिए।"

उनकी पोस्ट में सड़कें साफ़ होते हुए दिखाई दे रही थीं, और होटल परिसर में खेलती उनकी बेटियों के कुछ पल भी थे। व्यवधानों के बावजूद उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल में इन दिनों लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई जगहों पर भूस्खलन  के कारण सड़कें बंद हैं और लोगों की आवाजाही मुश्किल हो रही है।
 

