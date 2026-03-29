पफ्ड अमरनाथ भेल Bhel

नारी डेस्क : पफ्ड अमरनाथ भेल एक हल्का, पौष्टिक और झटपट बनने वाला स्नैक है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ध्यान रखता है। फूला हुआ राजगिरा (अमरनाथ) प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो इसे एक हेल्दी विकल्प बनाता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, ताजी सब्जियां और हल्के मसालों का बेहतरीन मिश्रण होता है, जो इसे क्रिस्पी और टेस्टी बनाता है।

Servings - 3

सामग्री

देसी घी – 1 टेबलस्पून

करी पत्ता – 10-12

मूंगफली – 2 टेबलस्पून

बादाम – 2 टीस्पून

काजू – 2 टीस्पून

सूखा नारियल – 2 टीस्पून

किशमिश – 1 टेबलस्पून

फूला हुआ राजगिरा (अमरनाथ) – 80 ग्राम

सेंधा नमक – 1 टीस्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टीस्पून

खीरा – 60 ग्राम (कटा हुआ)

गाजर – 50 ग्राम (कटी हुई)

टमाटर – 40 ग्राम (कटा हुआ)

हरी मिर्च – 1 टीस्पून (बारीक कटी)

सेंधा नमक – 1/8 टीस्पून

नींबू का रस – 1 टीस्पून

हरा धनिया – 1 टेबलस्पून

बनाने की विधि

1. एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी गरम करें। इसमें करी पत्ता और मूंगफली डालकर लगभग 30 सेकंड तक भूनें।

2. अब इसमें बादाम, काजू, सूखा नारियल और किशमिश डालें। इन्हें 1 मिनट तक अच्छी खुशबू आने तक भूनें।

3. इसके बाद फूला हुआ राजगिरा, 1 टीस्पून सेंधा नमक और लाल मिर्च डालकर 1-2 मिनट तक मिलाते हुए पकाएं। फिर गैस बंद कर दें।

4. एक बड़े बाउल में खीरा, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च डालें। इसमें तैयार किया हुआ भुना मिश्रण डालें।

5. अब इसमें 1/8 टीस्पून सेंधा नमक, नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें।

6. स्वादिष्ट और हेल्दी पफ्ड अमरनाथ भेल तैयार है, तुरंत सर्व करें।

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