'पीछे देखो पीछे' डायलॉग से फेमस हुए इस बच्चे ने खोया अपना भाई, पहले पैदा होते चल बसी थी बहन

नारी डेस्क: पाकिस्तान का वो नन्हा कलाकार तो आपको याद होगा ही जो अपने प्यारे से डॉयलोग पीछे देखो पीछे...' (Peeche to dekho) से फेमस हुआ था। इस पठानी बच्चे को भारत से भी खूब प्यार मिला था, अब अहमद शाह के नाम के इस बच्चे को लेकर दुख भरी खबर सामने आई है। उन्होंने अपने छोटे भाई उमैर शाह को हमेशा के लिए खो दिया है। कुछ साल पहले अहमद की बहन की भी पैदा होने के कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी।



अहमद ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने भाई के निधन की दुख खबर फैंस को दी है। उन्होंने अपने भाई को परिवार का 'छोटा चमकता सितारा' बताया और प्रशंसकों से उमर को अपनी दुआओं में याद रखने का भी आग्रह किया। उमैर की मृत्यु उल्टी के फेफड़ों में चले जाने और इसके कारण हुए कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट के कारण हुई है। अब अहमद के प्रशंसक इस मुश्किल घड़ी में उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।



अहमद ने अपने भाई की तस्वीर शेयर कर लिखा- , 'हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि हमारे परिवार का छोटा चमकता सितारा उमैर शाह अल्लाह के पास लौट गया है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप उसे और हमारे पूरे परिवार को अपनी दुआओं में रखें।' इससे पहले अहमद अपनी बहन को भी खो चुके हैं। दरअसल, आयशा एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल थीं, जिनका पैदा होने के कुछ दिनों बाद निधन हो गया क्योंकि वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रही थी।



कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्चा बार-बार कहता है ‘पीछे तो देखो पीछे…’. इस वीडियो और बच्चे को लोगों ने काफी पसंद किया गया था। उसके बाद से ही अहमद सभी का चहेता बन गया था। अहमद अब काफी बढ़ा हो गया है और वह सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर करता रहता है।