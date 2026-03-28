ऑफिस की ये आदतें बना रही हैं Liver  को Fatty, अभी भी वक्त है संभल जाओ

नारी डेस्क: फैटी लिवर की समस्या रातोंरात नहीं होती यह धीरे-धीरे बढ़ती है। भारत में, नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) अब लिवर की सबसे आम बीमारियों में से एक है। लिवर एक ऐसा अंग है जो चुपचाप काम करता है। यह पोषक तत्वों को संसाधित करता है, विषाक्त पदार्थों को निकालता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। लेकिन जब दैनिक आदतें शरीर में अतिरिक्त शर्करा और वसा जमा करती हैं, तो लिवर वसा जमा करने लगता है। समय के साथ, यह जमाव सूजन में बदल जाता है फिर घाव बन जाते हैं और अंत में गंभीर बीमारी हो जाती है। आपकी आपकी रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलत आदतें खासकर ऑफिस लाइफस्टाइल लिवर पर बेहद असर डालता है।



ऑफिस की आदतें जो लिवर को कर रही हैं नुकसान

घंटों तक बैठे रहना: लगातार बैठे रहने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे फैट जमा होने लगता है खासकर लिवर में।

जंक फूड और ऑर्डर का खाना: ऑफिस में अक्सर लोग बाहर का खाना खाते हैं जिसमें ज्यादा तेल, नमक और शुगर होती है। ये लिवर पर सीधा असर डालते हैं।

ज्यादा चाय-कॉफी और मीठे ड्रिंक्स: दिनभर कई कप चाय-कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीना शुगर और कैलोरी बढ़ाता है, जिससे फैटी लिवर का खतरा बढ़ता है।

नींद की कमी: लेट नाइट काम और स्क्रीन टाइम नींद खराब करते हैं, जिससे हार्मोनल इंबैलेंस होता है और लिवर पर असर पड़ता है।

स्ट्रेस और टेंशन: लगातार तनाव शरीर में फैट स्टोरेज बढ़ाता है और लिवर की सेहत बिगाड़ सकता है।



कैसे समझें कि लिवर पर असर पड़ रहा है?

शुरुआत में फैटी लिवर के लक्षण दिखते नहीं हैं, लेकिन कुछ संकेत हो सकते हैं हमेशा थकान महसूस होना, पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन, वजन बढ़ना, भूख कम लगना जिस पर ध्यान देना जरूरी है। फैटी लिवर एक दिन में नहीं बनता, लेकिन रोज की आदतें इसे तेजी से बढ़ा देती हैं। ऑफिस की लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करके आप Fatty Liver Disease से बच सकते हैं। सही खान-पान, नियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल ही स्वस्थ लिवर की कुंजी है।

आसान बदलाव जो लिवर को बचा सकते हैं

- हर घंटे थोड़ा चलें, 5–10 मिनट वॉक करें और स्टेप्स बढ़ाएं

- हेल्दी डाइट अपनाएं,घर का बना खाना खाएं। हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन शामिल करें

-पानी ज्यादा पिएं, दिनभर में 7–8 गिलास पानी जरूरी

नींद पूरी लें, रोज 7–8 घंटे सोना जरूरी