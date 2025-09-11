अपने Birth Number से जानें आपमें क्या खूबियां हैं?

नारी डेस्क: क्या कभी आपने सोचा है कि आपके स्वभाव, सोचने के तरीके, रिश्तों में व्यवहार और जीवन की पसंद-नापसंद का संबंध आपकी जन्मतिथि से हो सकता है? अंक ज्योतिष (Numerology) एक ऐसा विज्ञान है, जो बताता है कि जन्म की तारीख के आधार पर आपके भीतर छिपे गुण, कमजोरियां और व्यक्तित्व की गहराई क्या है। हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो उसके स्वभाव का आईना होता है। कोई स्वभाव से लीडर होता है, तो कोई बेहद भावुक। कोई बदलाव को पसंद करता है, तो कोई स्थिरता में विश्वास रखता है। इस लेख में हम बताएंगे कि मूलांक 1 से 9 तक के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, किसमें छिपा है नेतृत्व का गुण, और कौन होता है सबसे संवेदनशील। अगर आप खुद को या किसी अपने को बेहतर समझना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है।

कैसे निकालें अपना मूलांक?

किसी भी महीने की आपकी जन्म तारीख को जोड़ें, जब तक वह एक अंक में न आ जाए। जैसे 14 = 1 + 4 = 5, तो आपका मूलांक 5 है। (नोट: यदि जन्मतिथि 11, 22, 29 है, तो भी एक अंक में जोड़ें)

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

मूलांक 1 के लोग जन्मजात लीडर होते हैं। आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र सोच वाले ये लोग हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। इन्हें किसी के निर्देशों पर चलना पसंद नहीं होता। खुद की पहचान बनाने और नए रास्ते बनाने की आदत इन्हें भीड़ से अलग करती है। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और अपने विचारों पर अडिग रहते हैं।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

मूलांक 2 वाले अत्यंत भावुक, संवेदनशील और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। ये लोग दिल से सोचते हैं और रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। किसी को दुखी देखना इनसे सहन नहीं होता। इनकी खासियत होती है – शांत स्वभाव, सौम्यता और दूसरों की मदद करने का स्वाभाविक गुण। ये अच्छे सलाहकार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने वाले होते हैं।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

मूलांक 3 वाले लोग बुद्धिमान, रचनात्मक और ओजस्वी व्यक्तित्व के होते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता भी होती है, और ये अच्छे शिक्षक, लेखक, वक्ता या सलाहकार बन सकते हैं। समाज में अपनी पहचान बनाना इनका लक्ष्य होता है। हालांकि कभी-कभी ये दिखावे में फंस जाते हैं और दूसरों को प्रभावित करने की होड़ में आ सकते हैं।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 वाले बेहद मेहनती, व्यावहारिक और अनुशासित होते हैं। ये जो बोलते हैं, वही करते हैं, इसलिए लोग इन पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। बदलाव इन्हें परेशान कर सकते हैं क्योंकि ये स्थिरता को पसंद करते हैं। तकनीकी, निर्माण और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में ये लोग खास सफलता पा सकते हैं। ये अपने परिवार और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहते हैं।

मूलांक 5 (5, 14, 23)

मूलांक 5 वाले जिंदादिल, तेज़ दिमाग वाले और कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं। ये लोग यात्रा, नई जगहें, अनुभव और रोमांच के दीवाने होते हैं। एक जगह टिककर काम करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें बदलाव और नई चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। इनकी सोच तेज़ होती है, लेकिन ध्यान भटकने की आदत इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है।

मूलांक 6 (6, 15, 24)

मूलांक 6 के लोग प्रेम, सौंदर्य और सेवा भाव के प्रतीक होते हैं। ये परिवार को सर्वोपरि मानते हैं और हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। इनकी आंतरिक भावना होती है – सबका ध्यान रखना, किसी को तकलीफ न होने देना। ये लोग बहुत अच्छे जीवनसाथी, माता-पिता और दोस्त बनते हैं। कभी-कभी दूसरों की चिंता में खुद को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

मूलांक 7 (7, 16, 25)

मूलांक 7 वाले रहस्यमयी, गंभीर और चिंतनशील स्वभाव के होते हैं। ये दुनिया को बाहर से नहीं, भीतर से समझने में यकीन रखते हैं। इनके विचार गहरे होते हैं और ये अक्सर आध्यात्म या रिसर्च जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। इन्हें अकेले रहना पसंद होता है और ये जल्दी किसी से घुलते-मिलते नहीं। लेकिन जब भरोसा हो जाए, तो ये सच्चे और गहरे रिश्ते निभाते हैं।

मूलांक 8 (8, 17, 26)

मूलांक 8 के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, मेहनती और व्यवहारिक होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे लेकिन ठोस कदमों से आगे बढ़ते हैं। बाधाएं इन्हें डरा नहीं सकतीं, बल्कि ये जितनी बार गिरते हैं, उतनी ही मजबूती से खड़े होते हैं। कभी-कभी ये खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं और भावनाएं दबाकर रखते हैं। लेकिन इनका संघर्ष इन्हें खास बनाता है।

मूलांक 9 (9, 18, 27)

मूलांक 9 के लोग साहसी, जुझारू और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इनमें जबरदस्त ऊर्जा और जुनून होता है। ये किसी के लिए भी लड़ सकते हैं अगर उन्हें लगे कि वह सही है। इनके भीतर नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव दोनों होते हैं। हालांकि गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन जल्दी चला भी जाता है। इनका दिल बड़ा होता है और ये दिल से जीते हैं।

हर मूलांक एक अलग तरह की ताकत, सोच और स्वभाव को दर्शाता है। यदि आप अपने मूलांक को समझ लें, तो आप खुद को और दूसरों को बेहतर जान सकते हैं। अंक ज्योतिष सिर्फ भविष्य की नहीं, आपकी आत्मा की तस्वीर भी दिखाता है।