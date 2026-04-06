पुराने आउटफिट में भी छा गई नीता अंबानी, 6 साल पहले बेटी ने पहनी थी सेम साड़ी

नारी डेस्क: 5 अप्रैल को, मुंबई में 'स्क्रीन अवार्ड्स 2026' का आयोजन हुआ जो सिनेमा और स्टाइल का एक शानदार जश्न था। इस मौके पर इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नाम अपने सबसे आकर्षक फैशन अंदाज में नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही बिज़नेसवुमन और समाजसेविका नीता अंबानी जो सब्यसाची के डिज़ाइन किए हुए सितारों से सजे परिधान में अपनी चमक बिखेरते हुए नजर आई। उनके इस आउटफिट का बेटी ईशा अंबानी से खास कनेक्शन था।



सस्टेनेबल लग्ज़री को एक सोच-समझकर दी गई अहमियत के तौर पर नीता अंबानी लुक में एक गहरी कहानी छिपी थी । सब्यसाची की ‘आकाशतारा’ कॉकटेल साड़ी को इससे पहले उनकी बेटी ईशा अंबानी ने 2020 में मुंबई में अरमान जैन और अनीसा मल्होत्रा ​​की शादी के मौके पर पहना था। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने इस शानदार समारोह में, इसी खूबसूरत साड़ी को पहनकर, आदित्य धर की फ़िल्म ‘धुरंधर’ में अपने ज़बरदस्त अभिनय के लिए ‘बेस्ट एक्टर’ का अवॉर्ड किसी और को नहीं, बल्कि रणवीर सिंह को दिया।



सब्यसाची की पुरानी रचना को फिर से सामने लाकर, नीता अंबानी ने पारंपरिक फ़ैशन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया, यह साबित करते हुए कि सच्ची सुंदरता समय की सीमाओं से परे होती है। एक चमकदार शैम्पेन-गोल्ड रंग में सजी 'आकाशतारा' साड़ीजिसे डिज़ाइनर के Summer 2020 के 'The Margarita' कॉकटेल कलेक्शन से बड़ी सावधानी से चुना गया था हाथों से कढ़ाई किए गए सेक्विन और उसी रंग के अन्य अलंकरणों से भरपूर थी।। साड़ी का कपड़ा बड़ी ही नज़ाकत और तरलता के साथ लहराता था, जबकि रत्नों से जड़ा हुआ इसका बारीक बॉर्डर, इसकी एकसार चमक को एक विशिष्ट और आकर्षक रूप प्रदान करता था।



बिना आस्तीन वाला यह ब्लाउज़, जिसे एक साफ़ और सुगठित आकार में काटा गया था साटन जैसी चमक वाला था। यह चमक साड़ी की भारी-भरकम सजावट के साथ एक नरम और सुंदर तालमेल बिठा रही थी। इसका सादा डिज़ाइन जिसमें एक अनोखा, हल्का कॉलर वाला V-नेक और सटीक सिलाई शामिल थी – साड़ी की बारीक कारीगरी को ही मुख्य आकर्षण बने रहने देता था, और साथ ही पूरे पहनावे को एक शानदार और 'couture' जैसा निखरा हुआ रूप भी देता था।