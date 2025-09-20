Navratri 2025: नवरात्रि में डांडिया नाइट पर ट्राई करें ये Outfits, लड़के हो जाएंगे दीवाने

नारी डेस्क: नवरात्रि आते ही चारों ओर उत्साह और खुशी का माहौल छा जाता है। यह त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि गरबा और डांडिया नाइट इसका सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। खासतौर पर महिलाएं और लड़कियां महीनों पहले से इस मौके के लिए तैयारी शुरू कर देती हैं कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल सब कुछ खास होना चाहिए। अगर आप भी इस साल डांडिया-गरबा नाइट में सबसे अलग और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो यहां आपके लिए कुछ शानदार आउटफिट आइडियाज हैं जिन्हें ट्राई करके आप सबकी नजरों का केंद्र बन जाएंगी।

मल्टीकलर चनिया चोली – ट्रेडिशनल गुजराती अंदाज़

गरबा नाइट की बात हो और चनिया चोली का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मल्टीकलर चनिया चोली पर मिरर वर्क और भारी कढ़ाई इसे और भी खास बना देती है। ब्राइट कलर्स इस आउटफिट को हर किसी की नजरों में आकर्षक बना देते हैं। इसके साथ आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, हैवी झुमके और गजरे वाला हेयरबन कैरी करें। यकीन मानिए, यह लुक आपको रॉयल और ट्रेडिशनल दोनों अंदाज देगा।

पुरानी साड़ी को दें नया ट्विस्ट

अगर आपके पास कोई पुरानी बांधनी या रंग-बिरंगी साड़ी रखी है तो उसे नया अवतार देकर डांडिया लुक तैयार किया जा सकता है। किसी अच्छे टेलर से इसे लहंगे में बदलवाएं और उसमें गोटा-पट्टी या मिरर वर्क का तड़का लगवा लें। यह तरीका बजट-फ्रेंडली भी है और आपको एकदम नया और यूनिक लुक भी देगा।

ब्राइट साड़ी विद स्टाइलिश ब्लाउज

पुरानी लेकिन ब्राइट कलर की साड़ी भी डांडिया नाइट में काम आ सकती है। इसे गोटा वर्क या मिरर वर्क वाले ब्लाउज के साथ पहनें। अगर चाहें तो ब्लाउज पर लेस या हैंडवर्क खुद भी जोड़ सकती हैं। यह आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन देगा और भीड़ में अलग दिखाएगा।

हैवी दुपट्टा – लुक में लाएगा चार चांद: अगर आप सिंपल लहंगा या चोली पहन रही हैं, तो उसके साथ हैवी मिरर वर्क या गोटा-पट्टी वाला दुपट्टा लें। चाहे तो किसी पुराने दुपट्टे पर खुद मिरर या गोटा लगाकर नया लुक दे सकती हैं। यह छोटा सा बदलाव आपके पूरे आउटफिट को ग्रैंड और स्टाइलिश बना देगा।

पेस्टल फ्लोरल लहंगा – सिंपल पर क्लासी: अगर आप हल्के और सिंपल रंगों की दीवानी हैं, तो पेस्टल शेड्स वाला फ्लोरल लहंगा आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। हल्के फूलों की हेयर एक्सेसरी और मिनिमल मेकअप के साथ यह लुक आपको एकदम फ्रेश और प्रिंसेस जैसा एहसास देगा।

शरारा या प्लाजो सेट – डांस के लिए परफेक्ट

गरबा और डांडिया का सबसे बड़ा मज़ा डांस में है। ऐसे में अगर आप कंफर्ट चाहती हैं, तो शरारा या प्लाजो सेट से बेहतर कुछ नहीं। ये आउटफिट्स चलते और घूमते समय बहुत फ्लोई दिखते हैं, जिससे आपका डांस और भी ग्रेसफुल लगेगा। इसे ऑफ-शोल्डर या स्टाइलिश टॉप और बड़े झुमकों के साथ कैरी करें। अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं, तो लहंगे के साथ लॉन्ग श्रग या केप पहनें। लेयरिंग वाला यह लुक डांस के दौरान बेहद स्टाइलिश लगता है। यह आपको सबसे अलग दिखाएगा और एक फ्यूजन लुक देगा।

ब्लैक लहंगा-चोली – सबसे अलग और क्लासी

गरबा नाइट में ज्यादातर लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर आप सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो ब्लैक लहंगा-चोली सिल्वर वर्क के साथ पहनें। इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी और ग्लोइंग मेकअप आपके पूरे लुक में एक खास एलिगेंस जोड़ देगा। फ्लोर-लेंथ अनारकली गाउन हमेशा ही रॉयल लगता है। हल्के दुपट्टे और छोटे-से स्टोल के साथ यह लुक आपको राजसी अंदाज देगा। छोटे हील्स या फ्लैट्स पहनकर आप डांस भी आसानी से कर पाएंगी और पूरे समय कंफर्टेबल महसूस करेंगी।

ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी – लुक को दे परफेक्ट फिनिशिंग

डांडिया नाइट के लिए भारी गोल्ड ज्वेलरी की जगह ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सबसे बेस्ट रहती है। ऑक्सीडाइज्ड चोकर, बड़े झुमके, नथ और माथा पट्टी आपके आउटफिट को पूरा करेंगे। यह हल्के भी होते हैं और हर ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। गरबा नाइट में घंटों डांस करना होता है, इसलिए हाई हील्स से बचें। इसके बजाय कोल्हापुरी चप्पल, जूतियां या फ्लैट्स पहनें। ये न सिर्फ आपके पैरों को कंफर्ट देंगे बल्कि आपके डांस मूव्स भी और बेहतर लगेंगे।

नवरात्रि सिर्फ भक्ति और पूजा का ही नहीं बल्कि फैशन और डांस का भी त्योहार है। अगर आप इन आउटफिट आइडियाज को अपनाती हैं, तो इस साल की डांडिया नाइट में सबकी निगाहें सिर्फ आप पर होंगी।