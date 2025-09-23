23 SEPTUESDAY2025 7:10:38 PM
Nari

क्या बच्चों को गुदगुदाना सही या गलत? जानिए इसके छुपे खतरनाक नुकसान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Sep, 2025 05:50 PM
क्या बच्चों को गुदगुदाना सही या गलत? जानिए इसके छुपे खतरनाक नुकसान

नारी डेस्क : छोटे बच्चों की हंसी और मासूम हरकतें हर किसी का दिल जीत लेती हैं। कई बार लोग बच्चों को हंसाने के लिए उन्हें गुदगुदाने लगते हैं। हमें लगता है कि बच्चा मजे ले रहा है और हंसकर खुश हो रहा है, लेकिन असलियत इससे अलग हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, गुदगुदी बच्चों के शरीर और दिमाग पर गलत असर डाल सकती है। बच्चे बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से असहज महसूस कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर पैरेंट्स को सावधान रहने की सलाह देते हैं।

क्यों सही नहीं है बच्चे को गुदगुदाना?

जब बच्चे को गुदगुदाया जाता है, तो उसकी हंसी कई बार रिफ्लेक्स एक्शन होती है, यानी शरीर खुद-ब-खुद प्रतिक्रिया देता है। यह हंसी हमेशा मजे की निशानी नहीं होती। चूंकि छोटे बच्चे बोलकर अपनी भावना नहीं बता पाते, इसलिए उनकी हंसी कई बार भ्रामक हो सकती है।

PunjabKesari

गुदगुदी से बच्चे के शरीर पर असर

सांस रुकना: गुदगुदी के दौरान कई बार बच्चे की सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। छोटे बच्चों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है।

मांसपेशियों में तनाव: गुदगुदी से बच्चों की मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिससे उन्हें आराम की बजाय तनाव महसूस होता है।

यें भी पढ़ें: बचपन में ही क्‍यों होने लगे बाल सफेद, चाइल्‍ड स्‍पेशल‍िस्‍ट ने बताई 5 बड़ी वजह और आसान उपाय

दिल की धड़कन बढ़ना: गुदगुदाने पर हार्ट रेट तेजी से बढ़ सकता है, जो छोटे बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना: बाहर से बच्चा हंसता हुआ दिखेगा, लेकिन शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं, जिससे बच्चा असहज हो सकता है।

दिमाग में उलझन: गुदगुदी के दौरान बच्चे का दिमाग मजे और डर के बीच फर्क नहीं कर पाता। बार-बार ऐसा होने से बच्चे के आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना प्रभावित हो सकती है।

PunjabKesari

क्यों खतरनाक हो सकती है बार-बार गुदगुदी?

छोटे बच्चे अपनी असली भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। बार-बार गुदगुदाने से उनके मन में डर और घबराहट की भावना स्थायी रूप से बैठ सकती है। लंबे समय में यह उनकी मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है।

बच्चों को खुश करने के सही तरीके

बच्चों से बातचीत करें और उनका साथ दें।

कहानियां सुनाएं या गाने गाएं।

उनके पसंदीदा खिलौनों से खेलें।

उन्हें गले लगाएं और प्यार से समय बिताएं।

इन तरीकों से बच्चा अपनी खुशी से हंसेगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

PunjabKesari

बच्चों को गुदगुदाना भले ही मजेदार लगता हो, लेकिन यह हमेशा उनके लिए सुरक्षित नहीं होता। गुदगुदी से बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों प्रभावित हो सकते हैं, जिससे तनाव, घबराहट और असहजता पैदा हो सकती है। पैरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों की खुशी के लिए गुदगुदाने के बजाय उनसे बातचीत करें, खेलें और प्यार से जोड़ें। सही तरीके से बच्चों को खुश रखना उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है।

Related News

Nari Special

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it