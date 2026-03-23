खाने के बाद सौंफ-मिश्री को मिलाकर चबा लें, पेट से लेकर आंखों को मिलेगा फायदा ही फायदा

नारी डेस्क: खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक पुराना आयुर्वेदिक उपाय है जो पाचन से लेकर आंखों की सेहत तक कई फायदे देता है। यह प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर मुंह की बदबू दूर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर स्ट्रेस कम करने में भी मदद करता है। अगर आप भी खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ-मिश्री चबाते हैं, तो इससे शरीर को मिलेंगे कई फायदे।



पाचन रहेगा मजबूत

सौंफ में मौजूद तत्व पेट में गैस, एसिडिटी और अपच को कम करते हैं। मिश्री ठंडक देती है, जिससे खाना आसानी से पचता है। इससे खाना पेट में “सड़ने” की समस्या कम होती है। खाने के बाद पेट फूलना या भारीपन महसूस होना आम समस्या है। सौंफ इन समस्याओं को कम करने में मदद करती है।



मुंह की बदबू दूर

सौंफ एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर है, जो बैक्टीरिया को कम करता है। मिश्री मुंह में ताजगी बनाए रखती है। इससे सांसों में फ्रेशनेस बनी रहती है। सौंफ और मिश्री दोनों की तासीर ठंडी होती है, जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इससे गर्मी और एसिडिटी में राहत मिलती है।



आंखों के लिए फायदेमंद

आयुर्वेद के अनुसार सौंफ आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों की थकान कम करते हैं। यह आंखों में जलन और थकान से राहत दिलाते हैं। सौंफ में ऐसे गुण होते हैं जो तनाव को कम करने में मदद करते हैं और मन को शांत रखते हैं।



ध्यान रखने वाली बातें

सौंफ-मिश्री सीमित मात्रा में ही खाएं (1–2 चम्मच)। डायबिटीज वाले लोग मिश्री कम मात्रा में लें। रोज ज्यादा मात्रा में लेने से शुगर बढ़ सकती है। खाने के 5–10 मिनट बाद 1 चम्मच सौंफ और थोड़ा सा मिश्री मिलाकर धीरे-धीरे चबाएं। आपकी छोटी सी आदत आपको बड़े फायदे दे सकती है।