08 APRWEDNESDAY2026 10:41:46 AM
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तांबे के बर्तन में पानी पीना कब हो सकता है जानलेवा? एक्सपर्ट्स से जानें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Apr, 2026 10:19 AM
तांबे के बर्तन में पानी पीना कब हो सकता है जानलेवा? एक्सपर्ट्स से जानें

नारी डेस्क: भारत में तांबे के बर्तन में पानी पीने की परंपरा बहुत पुरानी है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के पात्र में रखा पानी शरीर को शुद्ध करने और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यही वजह है कि आज भी कई लोग तांबे के लोटे या बोतल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो यह फायदेमंद आदत नुकसानदेह और कभी-कभी जानलेवा भी बन सकती है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

कब तांबे का पानी बन सकता है नुकसानदायक?

तांबे के बर्तन में पानी पीना तभी तक सुरक्षित है, जब तक उसकी सही देखभाल की जाए। अगर बर्तन की नियमित सफाई नहीं की जाती, तो उसमें गंदगी और काई जम सकती है। ऐसा पानी पीने से शरीर में संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए तांबे के बर्तन को साफ रखना बेहद जरूरी है।

फायदा नहीं नुकसान देगा तांबे के बर्तन में पानी पीना, जानिए आखिर कैसे?

ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है कॉपर टॉक्सिसिटी

तांबा शरीर के लिए जरूरी तत्व है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन सिर्फ तांबे के बर्तन का पानी ही पीता है, तो शरीर में कॉपर की मात्रा बढ़ सकती है। इस स्थिति को “कॉपर टॉक्सिसिटी” कहा जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।

 कितनी देर तक तांबे के बर्तन में पानी रखना सही?

तांबे के बर्तन में पानी रखने का भी सही समय होता है। लगभग 6–8 घंटे तक रखा पानी पीना फायदेमंद माना जाता है लेकिन अगर पानी को 24 घंटे या उससे ज्यादा समय तक रखा जाए, तो उसमें कॉपर की मात्रा बढ़ सकती है इसलिए लंबे समय तक रखा पानी पीने से बचना चाहिए।

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 खट्टी चीजें डालना क्यों है खतरनाक?

तांबे के बर्तन में कभी भी खट्टी चीजें जैसे नींबू पानी, इमली या सिरका नहीं डालना चाहिए। ऐसी चीजें तांबे के साथ रिएक्शन करके जहरीले तत्व बना सकती हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

 बर्तन की सफाई क्यों है जरूरी?

समय के साथ तांबे के बर्तन पर एक परत (जिसे पैटिना कहा जाता है) जम जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

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इससे बचने के लिए

हफ्ते में 2–3 बार बर्तन को साफ करें नींबू और नमक से सफाई करना अच्छा तरीका माना जाता है।

किन लोगों को तांबे के बर्तन से बचना चाहिए?

कुछ लोगों के लिए तांबे का पानी नुकसानदायक हो सकता है, जैसे जिन लोगों को लिवर की बीमारी है किडनी के मरीज छोटे बच्चे इन लोगों को तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

अगर नुकसान हो जाए तो क्या लक्षण दिखते हैं?

अगर शरीर में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं

उल्टी या मतली

पेट दर्द

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चक्कर आना

गंभीर मामलों में लिवर को नुकसान

तांबे के बर्तन में पानी पीना सही तरीके से किया जाए तो फायदेमंद है, लेकिन लापरवाही करने पर यही आदत नुकसानदेह बन सकती है। 

 

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