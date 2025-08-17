19 AUGTUESDAY2025 11:51:23 AM
पूरी दुनिया में छा गई भारतीय साड़ी! इंटरनेशनल फैशन शो तक दिखा जलवा, आज पूरी दुनिया कर रही कॉपी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Aug, 2025 03:09 PM
नारी डेस्क:  भारतीय फैशन अब सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका जादू दुनियाभर में चल रहा है। खादी से लेकर साड़ी तक, कोल्हापुरी चप्पल से लेकर कश्मीरी शॉल तक, भारतीय परंपरागत फैशन आइटम्स आज इंटरनेशनल फैशन वीक और मेट गाला जैसे मंचों पर छा रहे हैं। खास बात यह है कि भारतीय नारी की पहचान मानी जाने वाली साड़ी अब ग्लोबल ट्रेंड बन चुकी है।

 भारत के फैशन का दुनिया पर असर

भारत का फैशन हमेशा से ही अनोखा रहा है, लेकिन अब इसे दुनिया भी खुले दिल से अपना रही है। चाहे प्रसिद्ध ब्रांड 'प्रादा' द्वारा कोल्हापुरी चप्पल को अपनाना हो या फिर गौरव गुप्ता और राहुल मिश्रा जैसे भारतीय डिजाइनर्स के कपड़े मेट गाला में नजर आना  सब दिखाता है कि भारतीय स्टाइल इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेंडिंग है।

चिंट्ज़: जब फ्रांस को मिला भारत से फैशन का तोहफा

18वीं सदी की बात है, जब फ्रांस का फैशन बोरिंग हो गया था। तभी उन्हें भारत से मिला "चिंट्ज़" कपड़ा – हल्का, रंगीन और बेहद आकर्षक। यह कपड़ा इतना पॉपुलर हो गया कि फ्रेंच रानियां और अमीर महिलाएं इससे बने गाउन पहनने लगीं। महल की सजावट भी चिंट्ज़ से होने लगी। इसकी लोकप्रियता से डरकर फ्रांस और इंग्लैंड ने इस पर बैन तक लगा दिया, लेकिन इसकी तस्करी होती रही, जिससे इसकी डिमांड का अंदाजा लगाया जा सकता है।

 “बूटा” बना “पेस्ली” – कश्मीर का डिज़ाइन, ग्लोबल पहचान

भारत के कश्मीर से निकला "बूटा" डिज़ाइन आज पूरी दुनिया में "पेस्ली" नाम से जाना जाता है। यह डिज़ाइन जीवन और अनंतता का प्रतीक माना जाता था। जब कश्मीरी शॉल यूरोप पहुंचे, तो यह पैटर्न इतना पॉपुलर हुआ कि स्कॉटलैंड के "पेस्ली" शहर में इसकी इतनी कॉपी हुई कि इसे ही पेस्ली कहा जाने लगा। आज डोल्से एंड गब्बाना जैसे बड़े फैशन ब्रांड भी इस पैटर्न को अपने डिज़ाइनों में शामिल करते हैं।

 खादी –सिर्फ कपड़ा नहीं, आजादी का प्रतीक

महात्मा गांधी ने खादी को “स्वतंत्रता की वर्दी” कहा था। आजादी की लड़ाई में इस कपड़े का इस्तेमाल विदेशी कपड़ों के विरोध में हुआ। खादी न केवल एक विचार था, बल्कि अब ये फैशन का हिस्सा बन गया है। मशहूर इंटरनेशनल डिजाइनर विविएन वेस्टवुड ने भी अपनी कलेक्शन में खादी को शामिल किया। आज KVIC (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) की मदद से यह कपड़ा विदेशों तक पहुंच गया है और इको-फ्रेंडली फैशन के रूप में पहचाना जा रहा है।

साड़ी की इंटरनेशनल स्टाइल में एंट्री

अब बात करें भारतीय साड़ी की, जो सिर्फ पारंपरिक पहनावा नहीं, बल्कि अब इंटरनेशनल फैशन इंस्पिरेशन बन चुकी है। Gucci, Balenciaga और Hermès जैसे ब्रांड्स साड़ी-प्रेरित डिजाइनों को अपने कलेक्शन में उतार चुके हैं। हाल ही में आलिया भट्ट ने Cannes Film Festival में Gucci की साड़ी इंस्पायर्ड ड्रेस पहनकर सबका ध्यान खींचा।

 भारतीय डिजाइनर्स का ग्लोबल दबदबा

आज भारत के कई फैशन डिजाइनर्स अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना चुके हैं।

सब्यसाची मुखर्जी – ब्राइडल फैशन और हैंडलूम की पहचान

मनीष मल्होत्रा – बॉलीवुड और अब ग्लोबल फैशन का चर्चित नाम

गौरव गुप्ता – मेट गाला और पेरिस फैशन वीक में अपनी क्रिएटिव आउटफिट्स के लिए मशहूर

राहुल मिश्रा – पारंपरिक कढ़ाई को मॉडर्न अंदाज़ में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं

इन सबने मिलकर साबित किया है कि भारतीय फैशन अब सिर्फ भारतीय नहीं रहा, यह ग्लोबल हो चुका है।

भारतीय साड़ी, खादी, चिंट्ज़ और बूटा डिज़ाइन  सब कुछ आज की दुनिया में फैशन का ट्रेंड बन चुका है। भारतीय फैशन की खास बात यह है कि इसमें संस्कृति, इतिहास और सुंदरता तीनों का संगम देखने को मिलता है। आज जब कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भारतीय डिज़ाइन पहनता है, तो यह सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि भारत की विरासत को सम्मान देने जैसा होता है।  

