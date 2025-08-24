रात को Eyeliner लगाकर सोते है तो, जान लें आंखों को होने वाले बड़े नुकसान

नारी डेस्क : मेकअप एक ऐसी कला है, जो हमारी खूबसूरती को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से न अपनाया जाए तो यह हमारी आंखों और चेहरे की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है। खासकर आईलाइनर, जो आंखों को खूबसूरत बनाता है, अगर रात में सोते समय हटाया न जाए तो कई परेशानियां पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं आईलाइनर लगाकर सोने के 5 बड़े नुकसान।

इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है

रात को आईलाइनर (Eyeliner) या कोई भी आंखों का मेकअप लगाकर सोने से आंखों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आईलाइनर में कुछ रसायन होते हैं, जो आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जब आप सोते हैं, तो ये छोटे-छोटे कण आंखों में चले जाते हैं और बैक्टीरिया के लिए उपयुक्त माहौल बनाते हैं। इसलिए हमेशा सोने से पहले मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें और आईलाइनर सहित सभी मेकअप को पूरी तरह साफ कर लें।

आंखों में जलन और सूजन

रात को आईलाइनर और अन्य आंखों का मेकअप लगाकर सोने से आंखों में जलन, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सोते समय आंखें बंद रहती हैं, लेकिन लाइनर के छोटे-छोटे कण आंखों में चले जाते हैं और आंखों की नाजुक त्वचा तथा झिल्लियों के संपर्क में आकर असहजता पैदा करते हैं। इसका असर सुबह तक रह सकता है और कभी-कभी आंखों के चारों ओर लालिमा और सूजन भी दिखाई देती है। लंबे समय तक यह आदत जारी रखने से आंखों की संवेदनशीलता बढ़ सकती है और थकान महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि सोने से पहले आईलाइनर (Eyeliner) और अन्य मेकअप को पूरी तरह हटा दें, आंखों को हल्का सा आराम दें और जरूरत पड़ने पर ठंडी कंप्रेस या आई जेल का इस्तेमाल करें ताकि आंखें स्वस्थ और तरोताजा बनी रहें।

डार्क सर्कल की समस्या (Dark circle)

रात को आईलाइनर और आंखों का मेकअप लगाकर सोने से आंखों के आसपास काले घेरे और झुर्रियां बढ़ सकती हैं। आईलाइनर की वजह से रात भर आंखों पर दबाव पड़ता है और रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे आंखों के नीचे त्वचा पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं पा पाती। इससे न केवल डार्क सर्कल गहरे हो सकते हैं, बल्कि आंखों के आसपास महीन झुर्रियां भी जल्दी दिखाई देने लगती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सोने से पहले आईलाइनर और आंखों का मेकअप पूरी तरह हटा दें, ताकि आंखों के आसपास की त्वचा स्वस्थ और तरोताजा बनी रहे।

आंखों की रोशनी पर असर

आईलाइनर में मौजूद रसायन और केमिकल्स आंखों की नाजुक रौशनी पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। रात भर आईलाइनर लगाकर सोने से आंखों में थकान, झपकी और कभी-कभी धुंधलापन महसूस हो सकता है। लगातार यह आदत बनाए रखने से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है और आंखों की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा सोने से पहले आईलाइनर और मेकअप पूरी तरह हटा दें और आंखों को आराम दें।

आंखों के आसपास झुर्रियां

रात को आईलाइनर लगाकर सोने से आंखों के आसपास की त्वचा पर भी असर पड़ता है। आईलाइनर और अन्य मेकअप रात भर त्वचा को सांस नहीं लेने देते, जिससे धीरे-धीरे झुर्रियां और फाइन लाइन्स बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा, आंखों के आसपास सूजन और ड्रायनेस भी दिख सकती है। इसलिए सोने से पहले आईलाइनर और आंखों का मेकअप हटा दें, और आंखों के आसपास हल्का मॉइस्चराइजर लगाना लाभकारी होता है।

आईलाइनर (Eyeliner) खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन इसे रात में हटाए बिना सोना आपकी आंखों और त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमेशा सफाई का ध्यान रखें और अपनी आंखों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।



