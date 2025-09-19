कुछ इस तरह सजें डांडिया नाइट्स के लिए, खूबसूरती में लग जाएगा चार चांद

नवरात्रि और डांडिया नाइट्स में फैशन का असली मज़ा तभी आता है जब आपका आउटफिट कलरफुल, ट्रेडिशनल और डांस-फ्रेंडली हो। इस दौरान लोग अपने आउटफिट्स के माध्यम से पारंपरिकता और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण पेश करते हैं। आज हम आपको कुछ बेस्ट डांडिया आउटफिट डिज़ाइन्स और स्टाइलिंग टिप्स बताने जा रहे हैं इस नवरात्रि आपके लुक की शान बढ़ा सकते हैं।



चमकीले रंगों वाले लहंगा-चोली



इस दौरान रंग-बिरंगे और मिरर वर्क या कढ़ाई वाले लहंगों का ट्रेंड सबसे ज्यादा रहता है। लड़कियां रॉयल ब्लू, हॉट पिंक, वाइब्रेंट ऑरेंज, ब्राइट येलो जैसे कलर बेहद पसंद करती हैं। इसके साथ हल्की फुलकारी वाला दुपट्टा या नेट दुपट्टा कैरी करें।



कॉटन या बनारसी लहंगा

पेस्टल शेड्स जैसे पीच, मिंट ग्रीन, लैवेंडर के कॉटन या बनारसी लहंगों की शान ही निराली होती है। यह देखने में भले ही साधारण हो लेकिन इसके स्टाइलिश, हल्की कढ़ाई या ज़री बॉर्डर चमक बढ़ाने का काम करते हैं। रियल ज्वैलरी या मिनिमल गोल्ड सेट से इसे एलीगेंट बनाएं।



कुर्ती और पलाज़ो सेट

हल्के कपड़े और चमकीले रंगों वाली कुर्ते डांडिया के लिए परफेक्ट रहती है। इसमें ब्राइट और कॉन्ट्रास्टिंग रंग जैसे रेड + गोल्ड, पर्पल + सिल्वर चुनें। ज़ारी या कढ़ाई वाली कुर्ती के साथ फ्लेयरिंग पलाज़ो ही बेस्ट रहता है। हैवी चूड़ियां और झुमके इस लुक को कम्प्लीट करेंगे।



सिक्कों और दर्पण वर्क वाली घाघरा

इसमें मल्टीकलर या गोल्ड + रॉयल ब्लू कॉम्बिनेशन शानदार लगता है। फुल फ्लेयर घाघरा और टॉप पर मिरर वर्क जैसे लहंगे आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। बालों में फूल या पारंपरिक ज्वैलरी से ट्रेडिशनल टच दें।



फ्यूजन स्टाइल – गाउन + दुपट्टा

मॉडर्न गाउन के साथ पारंपरिक टच देने के लिए दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। हाई हील्स और क्लच बैग से आप अपने लुक को ग्लैमरस बना सकती हैं।



अनारकली सूट

फ्लेयर्ड अनारकली सूट डांडिया डांस के लिए आरामदायक और आकर्षक लुक देता है। इसके साथ भारी झुमके, बैंगल्स और मीरर ज्वैलरी चुनें।



वाइब्रेंट साड़ियां

हल्की वर्क और चमकीले रंगों की साड़ियां भी ग्रेसफुल लुक के लिए बेहतरीन रहती हैं। इसके साथ लोव बन्स, साइड ब्रेड्स या खुला लहराती बालों को स्टाइल कर सकते हैं। पारंपरिक जूती या सैंडल्स ऐसे चुनें जो डांस के दौरान आरामदायक हों।

