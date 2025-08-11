त्योहारों की बेहद लोकप्रिय मिठाई  है शक्करपारे, जानिए इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

नारी डेस्क: दिवाली, होली, और अन्य पारंपरिक त्योहारों में शक्करपारे बेहद पसंद किए जाते हैं, क्योंकि यह मिठास के साथ-साथ ताजगी और कुरकुरापन भी देता है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके बीच लोकप्रिय होता है। इसे घर पर बनाकर परिवार और मेहमानों को खिलाना त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देता है। चलिए जानते हैं इसे घर पर बनाने के आसान रेसिपी
शक्करपारा बनाने की सामग्री
-2 कप मैदा (आटा)
-4 से 5 टेबलस्पून घी या तेल
- पानी जरूरत अनुसार (आटा गूंथने के लिए)
-1 कप शक्कर (चीनी)
-1 कप पानी (शक्कर की चाशनी बनाने के लिए)
1/2 टीस्पून इलायची पाउडर
- तेल (तलने के लिए) आवश्यकतानुसार
शक्करपारा बनाने की विधि
-एक बड़े बर्तन में मैदा लें। उसमें घी या तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि मैदा थोड़ा सा क्रम्बली हो जाए।
- अब धीरे-धीरे पानी डालकर सख्त और कठोर आटा गूंथ लें। आटा बहुत नरम नहीं होना चाहिए।
- आटे को ढककर 20-30 मिनट के लिए रख दें।
-एक पैन में शक्कर और पानी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें।
- चाशनी तब तक पकाएं जब तक वह एक तार वाली चाशनी (एक तार बनाने वाली) की स्थिति में न आ जाए।
-इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर गैस बंद कर दें।
- आटे को लेकर छोटी-छोटी लोइयां बना लें। बेलन से पतला, समान रूप से बेल लें। (लगभग आधा से 1 सेंटीमीटर मोटाई)
- इस बेलन पर बनी चपटी रोटी को छोटे-छोटे चौकोर या हीरे के आकार में काट लें।
- कड़ाही में तेल गरम करें। मध्यम आंच पर कटे हुए शक्करपारे को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें।
-तलने के बाद कागज पर निकालकर अतिरिक्त तेल सोख लें।
- तले हुए शक्करपारों को थोड़ी देर ठंडी होने दें।
-फिर इन्हें तैयार की हुई चाशनी में डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी पर चाशनी लग जाए।
-कुछ मिनट के लिए ऐसे ही रखें, फिर चाशनी लगे शक्करपारे को निकाल कर ठंडा होने दें।