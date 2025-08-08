19 AUGTUESDAY2025 11:43:52 AM
पंजाबी स्टाइल में ले देसी Sugar Free लस्सी का मजा

  • Updated: 08 Aug, 2025 05:09 PM
नारी डेस्क : गर्मी का मौसम हो और लस्सी का ज़िक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे गर्मी के मौसम में ठंडी-ठंडी लस्सी पीने का मजा ही कुछ और होता है, खासकर जब बात हो पंजाबी स्टाइल मलाईदार लस्सी की। लेकिन अगर आप शुगर फ्री डाइट पर हैं या डायबिटीज के मरीज हैं, तो परेशान न हों। आप भी अब घर पर स्वादिष्ट और हेल्दी शुगर फ्री लस्सी बना सकते हैं। यह लस्सी न सिर्फ स्वाद में कमाल की होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद है। दही का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह ना केवल खाने में बेहतरीन लगता है बल्कि शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम भी करता है। इसी वजह से लोग दही का सेवन बहुत करते हैं। अगर आप घर पर लस्सी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

गाढ़ी लस्सी बनाने का तरीका 

पहला स्टेप 

सबसे पहले काजू, पिस्ता, बादाम और खजूर को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर रख दें, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं और आसानी से पीसे जा सकें। अब जितने लोगों के लिए लस्सी बनानी है, उसके अनुसार ताजा दही लें। अगर आप दो लोगों के लिए लस्सी बना रहे हैं, तो लगभग 2 कप दही पर्याप्त रहेगा। इसके बाद दही को अच्छे से फेंटना है। इसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं – मिक्सी या मथानी। अगर आप मिक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दही को जार में डालें और करीब 10 सेकेंड तक चलाएं। वहीं, अगर आप पारंपरिक स्वाद चाहते हैं, तो मथानी से दही को अच्छे से मथ लें। इससे लस्सी में प्राकृतिक झाग और गाढ़ापन आता है, जो स्वाद को और भी खास बना देता है।

दूसरा स्टेप

अगर आप मिक्सी का उपयोग कर रहे हैं, तो 2 कप दही में आधा गिलास ठंडा पानी डालें। इससे लस्सी में एक अच्छा संतुलन बनेगा और उसका टेक्सचर भी बेहतर होगा। अब इसमें स्वादानुसार गुड़ डालें, अगर आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो कम मात्रा में, और ज्यादा मीठा चाहते हैं तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ न केवल लस्सी को मिठास देगा, बल्कि यह एक हेल्दी स्वीटनर भी है। अब जो ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता और खजूर) आपने भिगोकर रखे थे, उन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। इस ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण को दही और गुड़ के साथ अच्छी तरह मिला दें। इससे आपकी लस्सी न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि न्यूट्रिशियस भी बन जाएगी।

तीसरा स्टेप

अब फेंटे हुए दही को गिलास में थोड़ा ऊंचाई से डालें, ताकि लस्सी में झाग अच्छे से बन सके। इससे लस्सी देखने में भी बेहद आकर्षक लगेगी और पीने में भी स्वाद दोगुना हो जाएगा। आपकी मलाईदार और झागदार शुगर फ्री पंजाबी स्टाइल लस्सी अब तैयार है। अंत में, गिलास के ऊपर से थोड़ा सा ताज़ा मलाई डालें और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (बादाम, पिस्ता, काजू) से सजाएं। चाहें तो कुछ धागे केसर के भी ऊपर छिड़क सकते हैं जिससे लस्सी का रंग, खुशबू और स्वाद तीनों लाजवाब हो जाएंगे।

  हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी लस्सी पीने के लिए, आप भी इसी तरीके से घर पर जरूर बनाए।

 

