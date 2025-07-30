इस रक्षाबंधन पर भाई को करें सरप्राइज, बनाएं खास नारियल मिल्क बर्फी

नारी डेस्क: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और रिश्तों की मिठास को बढ़ाने वाला खास अवसर होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ खास बनाना चाहती हैं ताकि उन्हें खुशी मिल सके। अगर आप इस बार कुछ अलग और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं तो नारियल मिल्क बर्फी एक बढ़िया ऑप्शन है। यह मीठा न केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप घर पर ही नारियल मिल्क बर्फी बना सकते हैं और इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को दें एक मीठा और यादगार सरप्राइज।

नारियल मिल्क बर्फी बनाने की सामग्री:

ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल - 2 कप

नारियल का दूध (coconut milk) - 1 कप

चीनी - 1 कप

दूध पाउडर - 1/2 कप

घी - 2 टेबलस्पून

इलायची पाउडर - 1/2 छोटी चम्मच

काजू या पिस्ता (बारीक कटे हुए) - सजावट के लिए

बनाने की विधि

1. सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ नारियल और नारियल का दूध लेकर एक कड़ाही में डालें। अब इस मिश्रण को मध्यम आंच पर गर्म करें और बीच-बीच में हिलाते रहें।

2. जब मिश्रण गर्म हो जाए, तो उसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि चीनी घुल जाए। चीनी पूरी तरह घुल जाने के बाद, दूध पाउडर डालें और लगातार चलाते रहें ताकि बर्फी का मिश्रण गाढ़ा होने लगे।

3. जब मिश्रण कड़ाही की सतह से अलग होने लगे, तब उसमें घी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

4. अब इस मिश्रण को घी लगी हुई थाली में डालें और उसे समान रूप से फैला दें। ऊपर से कटे हुए काजू-पिस्ता डालकर सजाएं। मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर उसे मनचाहे आकार में काट लें।

तो इस रक्षाबंधन पर भाई को दें एक खास सरप्राइज, बनाएं घर पर ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नारियल मिल्क बर्फी। इससे ना सिर्फ त्योहार की मिठास बढ़ेगी बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में और भी गहरा प्यार आएगा।