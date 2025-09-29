29 SEPMONDAY2025 7:11:47 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Sep, 2025 05:04 PM
बच्चे को बुखार होने पर पेरेंट्स अक्सर करते हैं ये 4 गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

नारी डेस्क:   बच्चों को बुखार होना एक आम समस्या है, लेकिन कई बार पेरेंट्स छोटी-छोटी गलतियों की वजह से बच्चे की तबीयत और बिगाड़ देते हैं। सही देखभाल न होने पर बुखार गंभीर स्थिति में बदल सकता है। इसलिए जानना जरूरी है कि बुखार के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि बच्चे की सेहत सुरक्षित रहे और वह जल्दी ठीक हो सके।

एसी और पंखा बंद कर देना

बच्चे को बुखार होने पर माता-पिता अक्सर पंखा और एयर कंडीशनर बंद कर देते हैं, ताकि पसीना आए और बुखार कम हो।  यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है। कमरे का तापमान लंबे समय तक ज्यादा रहने से बच्चे की तकलीफ बढ़ सकती है। अगर बच्चा कंपकंपा रहा हो या उसे ठंड लग रही हो, तो कुछ देर के लिए फैन या एसी बंद किया जा सकता है, लेकिन इसे लगातार बंद रखना हानिकारक हो सकता है। सही तापमान बनाए रखना बुखार के दौरान बच्चे के लिए जरूरी है।

बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी Liver हो सकता है Fatty इसलिए ये लक्षण इग्नोर ना करें

 बच्चे को एक्स्ट्रा चादर या कपड़े देना

बुखार के समय माता-पिता अक्सर बच्चे को ज्यादा कपड़े पहनाते हैं या अतिरिक्त चादर ओढ़ा देते हैं। यह सबसे आम गलती है। ऐसा करने से बच्चे के शरीर में गर्मी ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। जबकि बुखार कम करने के लिए शरीर की गर्मी को बाहर निकलना जरूरी होता है। ओवरलेयरिंग से यह प्रक्रिया रुक जाती है और बुखार लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए बच्चे को हल्के कपड़े पहनाने और हल्की चादर ओढ़ाने की सलाह दी जाती है।

जबरदस्ती खाना खिलाना

बुखार के दौरान कई माता-पिता बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाने लगते हैं। यह भी एक बड़ी गलती है। बच्चे का शरीर इस समय आराम चाहता है और उसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती। माता-पिता को केवल बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ओआरएस (ORS), नारियल पानी या गुनगुने पानी पिलाना चाहिए।

बच्चों के सोने का सही टाइम क्या है? डॉक्टर ने बताया कौन सा टाइम बढ़ाए ग्रोथ और दिमाग की ताकत

शरीर की गर्मी निकालने के तरीके अपनाना भूलना

बुखार के दौरान बच्चे का शरीर गर्म रहता है। माता-पिता अक्सर यह भूल जाते हैं कि बुखार कम करने के लिए हल्की स्पंजिंग या गुनगुने पानी से शरीर की गर्मी निकालना बहुत जरूरी है। ठंडे पानी या बर्फ का इस्तेमाल करने से बच्चे को और अधिक परेशानी हो सकती है।  हल्की स्पंजिंग बच्चे को आराम देती है और बुखार नियंत्रण में मदद करती है।

बच्चे के बुखार में पेरेंट्स को धैर्य और सही तरीके से काम करना चाहिए। गलत उपाय बच्चे की स्थिति बिगाड़ सकते हैं, जबकि सही देखभाल और पर्याप्त हाइड्रेशन उसे जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं।
 

 

