नारी डेस्क : पत्तागोभी के डम्पलिंग्स एक हल्का, स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक हैं, मसालेदार सब्ज़ियों और भुने मूंगफली के क्रंच के साथ, जिसे किसी भी पार्टी या शाम की चाय के लिए परफेक्ट सर्व किया जा सकता है।

Servings - 3

सामग्री

टमाटर – 100 ग्राम

भुनी हुई सरसों के बीज – 1 चम्मच

भुने हुए मूंगफली – 30 ग्राम

भुनी हुई करी पत्तियां – 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च – 1 बड़ा चम्मच

नमक – 1/4 चम्मच

पानी – 45 मिलीलीटर

तेल – 1 बड़ा चम्मच

अदरक – 1 चम्मच

हरी मिर्च – 1 चम्मच

गाजर – 60 ग्राम

हरी मटर – 40 ग्राम

लाल शिमला मिर्च – 50 ग्राम

हरी शिमला मिर्च – 60 ग्राम

उबली हुई स्वीट कॉर्न – 50 ग्राम

हरी फली – 40 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/4 चम्मच

पानी – 1 लीटर

नमक – 1/2 चम्मच

पत्तागोभी की पत्तियां – 50 ग्राम

तेल – हल्की फ्राई के लिए

विधि

1.डिप तैयार करें : ब्लेंडर में 100 ग्राम टमाटर, 1 चम्मच भुनी हुई सरसों के बीज, 30 ग्राम भुनी मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच भुनी करी पत्तियां, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच नमक और 45 मिलीलीटर पानी डालें। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें और अलग रख दें।

2. सब्ज़ी की फिलिंग बनाएं: एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करें। इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया अदरक और 1 चम्मच हरी मिर्च डालें। 30 सेकंड तक भूनें।

3. गाजर (60 ग्राम), हरी मटर (40 ग्राम), लाल शिमला मिर्च (50 ग्राम), हरी शिमला मिर्च (60 ग्राम), उबली स्वीट कॉर्न (50 ग्राम), और हरी फली (40 ग्राम) डालें। 4–5 मिनट तक हल्का भूनें।

4. इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च डालें। 1–2 मिनट और पकाएं। फिर गैस बंद कर अलग रख दें।

5. पत्तागोभी की पत्तियां उबालें: एक अलग पैन में 1 लीटर पानी उबालें। इसमें 1/2 चम्मच नमक और 50 ग्राम पत्तागोभी डालें। 2–3 मिनट तक उबालें जब तक पत्तियां नरम न हो जाएं।

6. उबली पत्तियों को निकालकर फ्लैट सतह पर रखें। हर पत्ती पर सब्ज़ियों की फिलिंग का एक चम्मच रखें। पत्तियों को मोड़कर डम्पलिंग (गोल आकार) बना लें।

7. डम्पलिंग फ्राई करें: एक पैन में हल्का तेल गर्म करें। तैयार डम्पलिंग्स को पैन में रखें। मध्यम आंच पर 1–2 मिनट फ्राई करें। धीरे से पलटें और सभी तरफ़ से सुनहरा होने तक पकाएं।

8. सर्व करें: तैयार पत्तागोभी के डम्पलिंग्स को डिप के साथ गरमागरम परोसें।

