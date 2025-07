साउथ सुपरस्टार को लगा गहरा सदमा, पिता ने दुनिया को कहा अलविदा... हैदराबाद में ली अंतिम सांस

नारी डेस्क: साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रवि तेजा के पिता भूपति राजगोपाल राजू का निधन हो गया है। उन्होंने 90 साल की उम्र में हैदराबाद स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उनका निधन हुआ। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

रवि तेजा के पिता भूपति राजगोपाल राजू पेशे से फार्मासिस्ट थे। वे हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे और एक बेहद साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपने पीछे पत्नी राज्य लक्ष्मी और दो बेटे रवि तेजा और रघु राजू को छोड़ा है। हालांकि, अभी तक उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

Ravi Teja's father, Rajagopal Raju (90) garu, passed away last night💔💔💔. He breathed his last at Ravi Teja's residence in Hyderabad.#RaviTeja pic.twitter.com/lAjooEK0ob