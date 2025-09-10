बच्चन परिवार में क्या हो रहा है? ऐश्वर्या के बाद अब अभिषेक बच्चन भी पहुंचे हाई कोर्ट

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर बच्चन परिवार को लेकर इन दिनों कोर्ट से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और अब उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों सितारों ने अपने पर्सनल राइट्स और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत से गुहार लगाई है।

कुछ दिन पहले, 9 सितंबर को ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनकी फोटो, नाम और आवाज का बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।

अब इसी मुद्दे को लेकर 10 सितंबर को अभिषेक बच्चन भी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपने पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट में अपील की है।

अभिषेक के फेक वीडियो और एआई कंटेंट पर चिंता

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक बच्चन के खिलाफ AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से बनाए गए फेक वीडियो इंटरनेट पर शेयर किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ में अश्लील कंटेंट भी शामिल बताया गया है। इससे परेशान होकर अभिषेक ने कोर्ट से गुजारिश की है कि उनकी फर्जी तस्वीरों और वीडियो पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिना उनकी जानकारी या अनुमति के उनकी छवि से खिलवाड़ करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

कोर्ट में क्या हो रहा है?

अभिषेक बच्चन की याचिका पर 10 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इससे पहले ऐश्वर्या की याचिका पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ऐसे में दो दिनों के भीतर ही बच्चन कपल ने अपने व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) की रक्षा के लिए कोर्ट का सहारा लिया है।

क्यों जरूरी है ये मामला?

फिल्मी सितारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उनकी पहचान का गलत या व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकता है। आज के डिजिटल और AI तकनीक के दौर में फेक वीडियो, डीपफेक और गलत जानकारी तेजी से फैल रही हैं, जिससे इन हस्तियों की छवि को नुकसान हो सकता है।

ऐसे में अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों का कोर्ट जाना यह दिखाता है कि सेलेब्रिटीज भी अपनी डिजिटल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर अब ज्यादा सतर्क हो रहे हैं