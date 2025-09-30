30 SEPTUESDAY2025 8:27:28 PM
Paris Fashion Week में उड़ा Aishwarya Rai का मजाक, Fans ने कहा- विश्व सुंदरी ने क्या पहना

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Sep, 2025 04:54 PM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड की फेमस बच्चन फैमिली की बहुरानी ऐश्वर्या राय बच्चन इस बार पेरिस फैशन वीक 2025 में पहुंचीं। हमेशा की तरह उनका अंदाज चर्चा में रहा, लेकिन इस बार उनका रैंप वॉक उन्हें जमकर ट्रोलिंग का शिकार बना गया। ऐश ने लड़कों जैसे कपड़े पहने, जिन पर हजारों हीरे जड़े थे, लेकिन फैशन प्रेमियों की नजर में उनका यह स्टाइल नया नहीं लग पाया और सोशल मीडिया पर उनके लुक और डिजाइनर दोनों की आलोचना होने लगी।

ऐश्वर्या राय का रैंप वॉक और फैशन वीक का अनुभव

ऐश्वर्या इस बार लॉरियल की ब्रांड एंबेसडर के तौर पर फैशन वीक में पहुंचीं। उनके साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी नजर आई। हमेशा की तरह ऐश की उपस्थिति लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही, लेकिन इस बार उनके रैंप वॉक में कुछ नया और एक्सपेरिमेंटल नहीं दिखा। लड़कों के स्टाइल में तैयार किए गए उनके कपड़े, हजारों हीरे और ग्लैमरस लुक भी उनकी सुंदरता का जादू कुछ खास साबित नहीं कर सके।

मनीष मल्होत्रा की कस्टम मेड शेरवानी

ऐश्वर्या ने इस मौके पर मनीष मल्होत्रा का कस्टम मेड आउटफिट पहना। इंडिगो कलर की यह शेरवानी हेरिटेज मेन्स वियर से इंस्पायर्ड थी, जिसमें मॉर्डन टच और सेक्सुएलिटी का भी जोड़ दिया गया था। फ्रंट में बन्धगला कॉलर और स्प्लिट क्रू नेकलाइन के साथ छह डायमंड के बटन लगे थे, जिनमें से एक बटन उन्होंने ओपन रखा।

हीरों की भरमार और स्टाइलिंग डीटेल्स

शेरवानी की स्लीव्स, कफ और फ्रंट पोर्शन पर हजारों हीरे जड़े थे। स्लीव्स के कफ में 10 इंच डायमंड एम्ब्रॉयडरी के साथ जाली और छोटे-बड़े डायमंड लगाए गए। इसके अलावा, कमर पर डायमंड लेयरिंग वाला नेकलेस और वाइट पर्ल्स की लटकन से लुक को और भव्य बनाया गया। घोड़े वाला डायमंड स्टडेड ब्रोच और एमराल्ड का टच भी ऐश के ग्लैमरस लुक को बढ़ा रहा था।

जूलरी और मेकअप

कपड़ों की तरह जूलरी में भी हीरे शामिल थे। ऐश्वर्या ने स्टड इयररिंग्स और दोनों हाथों में रिंग्स पहनीं। हालांकि उनका रेड लिप्स वाला रटाया हुआ मेकअप और हेयर स्टाइल इस बार नया नहीं लगा, जिससे उनके लुक में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा।

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

लोगों की प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंटी हुईं। कुछ ने ऐश की स्टाइलिश और ग्लैमरस उपस्थिति की तारीफ की और उन्हें “दुनिया की सबसे सुंदर महिला” कहा। वहीं, कई ने डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा और आउटफिट की आलोचना की। कुछ ने लिखा, “ऐसा कपड़ा क्यों पहनती हैं?” तो किसी ने कहा, “यह ड्रेस उन पर बेकार लग रही है।”

कुल मिलाकर, ऐश्वर्या राय का पेरिस फैशन वीक लुक हीरों और ग्लैम के बावजूद मिश्रित प्रतिक्रिया का विषय बन गया, जहां उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें बचाया, लेकिन डिजाइन और स्टाइल के चुनाव को लेकर आलोचना भी हुई।
    

 

 

