7 बेस्ट कन्या पूजन गिफ्ट आइडियाज, जिससे बच्चियों के चेहरे पर खिल उठेगी मुस्कान

  • Updated: 27 Sep, 2025 01:13 PM
नारी डेस्क: नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन (कंजक पूजन) का खास महत्व होता है। इस दिन छोटी-छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल कन्याओं को क्या खास गिफ्ट दिया जाए जिससे वे खुश हो जाएं, तो यहां आपके लिए 7 शानदार आइडियाज़ हैं:


कलरफुल हेयर एक्सेसरीज़ सेट

क्लिप्स, हेयरबैंड्स और रबर बैंड्स का प्यारा सेट बच्चियों को बहुत पसंद आता है। ये न सिर्फ सुंदर दिखते हैं बल्कि उनके रोज़ के इस्तेमाल में भी आते हैं।

क्रेयॉन और कलरिंग बुक्स

छोटी बच्चियों को ड्राइंग और रंग भरना बहुत अच्छा लगता है। कलरिंग बुक्स और क्रेयॉन का कॉम्बो उन्हें घंटों व्यस्त और खुश रखेगा।


क्यूट वाटर बॉटल या लंच बॉक्स

रंग-बिरंगे कैरेक्टर प्रिंट वाले पानी की बोतल या लंच बॉक्स हमेशा बच्चों के दिल जीत लेते हैं। ये गिफ्ट काम के भी होते हैं और उन्हें रोज़ याद भी दिलाएंगे कि उन्हें नवरात्रि पर मिला था।


क्लासिक डॉल या सॉफ्ट टॉय

गुड़िया या टेडी बियर जैसे सॉफ्ट टॉयज़ हर बच्ची को भाते हैं। इन्हें पाकर उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाएगी।

फंकी स्टेशनरी किट

कलरफुल पेन, पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर का प्यारा सेट बच्चियों के लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। ये उन्हें पढ़ाई में और मज़ेदार लगेगा।


ट्रेडिशनल चूड़ियां या ब्रेसलेट्स

कन्या पूजन में छोटी-छोटी रंगीन चूड़ियां या क्यूट ब्रेसलेट्स देने का अलग ही मज़ा है। ये उन्हें त्योहार का असली एहसास कराएंगे।


स्वीट्स + चॉकलेट गिफ्ट पैक

किसी भी बच्चे की सबसे बड़ी खुशी होती है मिठाई और चॉकलेट। इन्हें प्यारे गिफ्ट बॉक्स में पैक करके देने से उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी।


 कोशिश करें कि गिफ्ट्स ऐसे हों जो बच्चियों के काम आएं और उन्हें लंबे समय तक याद रहें।

