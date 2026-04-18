सस्ते से आंवला के आगे ये महंगा फल भी है फेल, एक नहीं है इसके हैं ढेरों फायदे

नारी डेस्क: गर्मी के मौसम में, तेज गर्मी का सामना करने के लिए ठंडी, शरीर में पानी की कमी पूरी करने वाली और पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्राकृतिक मिठास और ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर मौसमी फल, गर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति का एक बेहतरीन उपहार हैं। आज हम आपको ड्रैगन फ्रूट और आंवला के बारे में बतने जा रहे हैं वैसे तो दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन इनके उपयोग और प्रकृति में कुछ अंतर है।

ड्रैगन फ्रूट

ड्रैगन फ्रूट (पिटाया) एक पोषक तत्वों से भरपूर, कम कैलोरी वाला सुपरफूड है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट (विटामिन C, बेटालेंस, कैरोटीनॉयड्स) की भरमार होती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। इसमें फाइबर 5.6 ग्राम, कैलोरी 103, मैग्नीशियम 12.6 mg, आयरन और विटामिन C भरपूर मात्रा में होते हैं।

ड्रैगन फ्रूट के मुख्य स्वास्थ्य लाभ

इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाना: इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो संक्रमणों और कैंसर व डायबिटीज़ जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।

पाचन और पेट की सेहत: यह फाइबर से भरपूर होता है और प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, जिससे लैक्टोबैसिली और बिफिडोबैक्टीरिया जैसे अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिलता है।

दिल की सेहत: इसमें आयरन, मैग्नीशियम और स्वस्थ फैटी एसिड (ओमेगा-3 और ओमेगा-9) होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

त्वचा की सेहत और बढ़ती उम्र के प्रभाव: विटामिन C जैसे एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की कोशिकाओं को प्रदूषण और UV किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा में चमक आती है।

वज़न प्रबंधन और हाइड्रेशन: इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शरीर को हाइड्रेशन मिलता है और वज़न नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

ब्लड शुगर का नियंत्रण: इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद कर सकता है।



आंवला

आंवला बहुत पौष्टिक, कम कैलोरी वाला और पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा देता है। ये इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके दिल की सेहत सुधारते हैं, पाचन में मदद करते हैं, और त्वचा और बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के मुकाबले आंवला में कैलोरी लगभग 44 - 60 kcal है, विटामिन C बहुत उच्च मात्रा लगभग 400 - 700 मिलीग्राम (प्रति 100 ग्राम) है। आयरन लगभग 0.31 - 1.2 मिलीग्राम है। इसमें 3-4 ग्राम फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट (टैनिन) भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें वसा बहुत कम (0.1 - 0.5 ग्राम) होती है



आंवला के मुख्य स्वास्थ्य लाभ

इम्यूनिटी बढ़ाता है: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा मात्रा फ्री रेडिकल्स से लड़ने, सूजन कम करने और इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है।

दिल की सेहत सुधारता है: नियमित सेवन से LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और HDL (अच्छा) कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिससे दिल की कार्यप्रणाली सुरक्षित रहती है।

पाचन और वज़न कंट्रोल में मदद: फाइबर से भरपूर होने के कारण, आंवला स्वस्थ पाचन और अच्छे मेटाबॉलिज़्म में मदद करता है, जिससे वज़न कंट्रोल करने में आसानी होती है।

त्वचा और बालों को बेहतर बनाता है: ये कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जिससे त्वचा की लोच बढ़ती है, साथ ही बालों की जड़ों को मज़बूत बनाते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल करता है: अध्ययनों से पता चलता है कि ये इंसुलिन के स्राव को बढ़ाकर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

पोषक तत्वों से भरपूर: ये विटामिन C (अक्सर एक कप में दैनिक ज़रूरत का लगभग आधा हिस्सा), विटामिन A, विटामिन E और आयरन का बेहतरीन स्रोत हैं।



इस्तेमाल के सुझाव

आंवला को ताज़ा खाया जा सकता है, उबालकर खाया जा सकता है, जैम जैसी मिठाइयों में इस्तेमाल किया जा सकता है, या जूस और पाउडर (विशेष रूप से आंवला) के रूप में सेवन किया जा सकता है ताकि इम्यूनिटी मज़बूत हो और पाचन बेहतर हो। हालांकि ये आम तौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में परेशानी हो सकती है।



ड्रैगन फ्रूट और आंवला में से कौन बेहतर



दोनों फलों के फायदे अलग-अलग हैं जहसं आंवला ताकत देता है, वहीं ड्रैगन फ्रूट संतुलन देता है। हालांकि आंवला की खासियत यह है कि ये पेट से लेकर बालों तक का खास ख्याल रखता है, तभी तो सालों से लोग इस पर विश्वाश करते हैं।सबसे अच्छा तरीकादोनों को अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आपको हर तरह के पोषक तत्व मिलें।

