  • Updated: 28 Oct, 2025 01:43 PM
मुश्किल नहीं है Uric Acid को कंट्रोल करना, बिना 1 रुपए खर्च किए करें इसका इलाज

नारी डेस्क: यूरिक एसिड (Uric Acid) शरीर में एक बहुत आम लेकिन अनदेखी की जाने वाली समस्या है, जो अगर समय पर कंट्रोल न की जाए तो जोड़ों को नुकसान, गुर्दे में पत्थरी, और दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकलती, आज हम आपको कुछ आसान घरेलू उपाय (Home Remedies) बताने जा रहे हैं जिनसे आप बिना दवा के यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। 


यूरिक एसिड क्या है?

जब हमारा शरीर प्यूरिन (Purine) नामक पदार्थ को तोड़ता है, तो उससे एक रासायनिक पदार्थ बनता है जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। प्यूरिन हमें कई खाद्य पदार्थों से मिलता है - जैसेमांस, मछली, दालें, राजमा, शराब, और कुछ सब्जियां (मशरूम, फूलगोभी आदि)। सामान्य रूप से, यह यूरिक एसिड किडनी (गुर्दे) के जरिए पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जब शरीर इसे ज़्यादा बनाता है या किडनी इसे निकाल नहीं पाती, तो यह खून में जमा होने लगता है यही स्थिति हाइपरयूरिसेमिया (Hyperuricemia) कहलाती है।

आहार में सुधार करें

हरी सब्ज़ियां  जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, परवल ज़्यादा खाएं।फल- जैसे सेब, चेरी, पपीता और अमरूद रोज़ लें। उच्च प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों से बचें,  दालें, चना, राजमा, लाल मांस, सीफूड, और मशरूम कम खाए। चीनी और सफेद मैदा वाली चीज़ें (जैसे केक, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक) से दूरी बनाएँ दिनभर में 8–10 गिलास पानी पिएं ताकि यूरिक एसिड पेशाब के जरिए बाहर निकल सके। सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना नींबू पानी पीना बहुत लाभकारी है।


 वजन नियंत्रित रखें

ज्यादा वजन होने से यूरिक एसिड बढ़ता है। हल्का योग, वॉक  या प्राणायाम (अनुलोम विलोम, कपालभाति) रोज़ करें। तले हुए, नमकीन या प्रोसेस्ड फूड (चिप्स, पापड़, अचार) यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, इनसे दूरी बनाएं। भारी डिनर या देर रात खाना खाने से यूरिक एसिड जमा होता है। कोशिश करें कि रात का भोजन 8 बजे से पहले और हल्का हो।


चेरी और मेथी

चेरी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो यूरिक एसिड के स्तर को घटाते हैं। रोज़ 10–12 चेरी या उसका जूस लें। रात में 1 चम्मच मेथी दाना  भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। इसके अलावा अजवाइन का पानी उबालकर पीने से भी शरीर की सफाई होती है और यूरिक एसिड कम होता है।


नींबू और आंवला

नींबू में विटामिन C होता है जो यूरिक एसिड को न्यूट्रल करता है। आंवला (Indian Gooseberry) भी लीवर और किडनी को साफ रखता है। रोज़ सुबह आंवला जूस या नींबू पानी लें। ज़्यादा नमक, तला हुआ, और जंक फूड यूरिक एसिड को बढ़ाता है। इनसे परहेज़ करें। दूध, दही (लो फैट) यूरिक एसिड कम करने में मदद करते हैं।

 

यूरिक एसिड क्यों है खतरनाक

जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यह क्रिस्टल (बर्फ जैसी सुईनुमा चीजें) बनकर जोड़ों में जमा हो जाता है- खासकर पैरों की उंगलियों, घुटनों और टखनों में। इससे तेज दर्द, सूजन और लालिमा होती है। अत्यधिक यूरिक एसिड किडनी में जमाव बनाता है, जिससे यूरिक एसिड स्टोन यानी पथरी हो जाती है। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर लगातार बढ़ा रहे तो यह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है।

