इस बार श्राद्ध में लगाएं केसरिया खीर का भोग, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे पितर

नारी डेस्क: श्राद्ध के दौरान पितरों को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ और आवश्यक माना जाता है। खीर को पवित्र और सात्विक भोजन माना गया है और इसमें शुद्धता व मिठास का भाव पितरों को प्रसन्न करता है। इस बार आप चाहें तो उन्हें केसरिया खीर का भोग लगा सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनानी भी बेहद आसान है।



केसरिया खीर बनाने की सामग्री

- बासमती चावल – ½ कप

- दूध – 1 लीटर

-चीनी – ½ कप (स्वादानुसार)

- इलायची पाउडर – ½ चम्मच

- केसर (ज़ाफरान) – 8–10 धागे

-बादाम-काजू – 2–2 बड़े चम्मच (कटा हुआ)

- किशमिश – 1 बड़ा चम्मच

- घी – 1 छोटा चम्मच



केसरिया खीर बनाने की विधि

- सबसे पहले चावल को धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें।

-दूध को उबालने के लिए एक गहरे बर्तन में रख दें और धीमी आंच पर पकने दें।

-अब भीगे हुए चावल डालकर धीमी आंच पर मिलाते हुए पकाएं।

-जब चावल नरम हो जाएं और दूध गाढ़ा होने लगे तो उसमें चीनी डालें।

-इलायची पाउडर, केसर के धागे (1 चम्मच गुनगुने दूध में घोले हुए), बादाम-काजू और किशमिश डालकर अच्छे से मिलाएं।

-5–7 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बंद कर दें।

-ऊपर से थोड़े कटे मेवे और केसर से गार्निश करें।

श्राद्ध में महत्व

खीर पितरों को तृप्त करने वाला सात्विक भोजन है। केसर और इलायची इसकी सुगंध और पवित्रता को और बढ़ाते हैं। इसे श्राद्ध की थाली में शामिल करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।