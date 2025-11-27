नारी डेस्क : अगर आप घर पर बिना झंझट के एक हेल्दी, टेस्टी और रेस्टोरेंट-जैसा डिश बनाना चाहते हैं, तो ये सुषी बाउल रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। इसमें है टोफू का खास फ्लेवर, क्रीमी मेयो ककड़ी का कॉम्बिनेशन, सुगंधित राइस और ऊपर से एवोकाडो की स्मूद लेयरिंग। बिना सुशी रोल किए, सिर्फ एक बाउल में जापानी फ्लेवर का पूरा मज़ा वो भी बेहद आसान तरीक़े से!
Servings - 3
सामग्री
टोफू मिक्स के लिए:
तेल – 1½ बड़े चम्मच
लहसुन – 2 छोटे चम्मच (कटा हुआ)
अदरक – 1 छोटा चम्मच (कटा हुआ)
टोफू – 200 ग्राम
सोया सॉस – 1 छोटा चम्मच
गोचुजांग – 1 बड़ा चम्मच
नमक – ¼ छोटा चम्मच
चावल उबालने के लिए:
पानी – 1 लीटर
नमक – ½ छोटा चम्मच
चावल – 120 ग्राम
ककड़ी-मायो मिक्स:
खीरा – 180 ग्राम (कटा हुआ)
मेयोनेज़ – 60 ग्राम
राइस सीज़निंग:
तिल का तेल – 1 बड़ा चम्मच
सोया सॉस – 1 छोटा चम्मच
पिसी चीनी – 1 बड़ा चम्मच
सिरका – 2 छोटे चम्मच
टॉपिंग के लिए:
एवोकाडो – 140 ग्राम (स्लाइस किए हुए)
रेड चिली सॉस – गार्निशिंग के लिए
सफेद तिल – गार्निशिंग के लिए
चिली क्रिस्प्स – गार्निशिंग के लिए
स्प्रिंग अनियन – गार्निशिंग के लिए
बनाने की विधि
1. एक पैन में 1½ बड़े चम्मच तेल गरम करें। उसमें 2 छोटे चम्मच लहसुन और 1 छोटा चम्मच अदरक डालकर 30 सेकंड भूनें।
2. अब 200 ग्राम टोफू डालें और 1 मिनट तक भूनें। फिर 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच गोचुजांग और ¼ छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें।
3. गैस बंद कर मिश्रण को अलग रख दें।
4. एक बड़े बर्तन में 1 लीटर पानी उबालें। उसमें ½ छोटा चम्मच नमक और 120 ग्राम चावल डालें। 10–12 मिनट उबालें।
4. गैस बंद कर चावल छान लें और अलग रख दें।
5. एक बाउल में 180 ग्राम खीरा और 60 ग्राम मेयोनेज़ डालकर अच्छे से मिलाएँ।
6. एक अलग बाउल में उबले चावल लें और उसमें
7. 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच पिसी चीनी, 2 छोटे चम्मच सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
8. 140 ग्राम एवोकाडो को स्लाइस कर लें।
9. एक गहरे बर्तन में पहले एवोकाडो की लेयर लगाएं, फिर खीरा–मेयो मिक्स, उसके बाद टोफू मिक्स और सबसे ऊपर चावल का मिश्रण डालें। इसे चम्मच से हल्के से दबाएं।
10. अब बर्तन पर एक सर्विंग प्लेट रखें और ध्यान से उल्टा पलटकर पूरा मिश्रण निकाल लें।
11.. ऊपर से रेड चिली सॉस, सफेद तिल, चिली क्रिस्प्स और कटी स्प्रिंग अनियन डालकर सजाएं।
12. परोसें और मज़े से खाएं!
नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum