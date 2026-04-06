फंस गई  गाड़ियां, Highway बना मलबे का ढेर...  पहाड़ टूटने से यहां मची भारी तबाही

नारी डेस्क: जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) भारी भूस्खलन की वजह से पूरी तरह थम गया है। सोमवार सुबह करीब 3 बजे करोल ब्रिज और चंदर कोट के बीच पहाड़ों से भारी पत्थर गिरने और मिट्टी खिसकने की खबर है, इससे सड़क के दोनों तरफ का रास्ता ब्लॉक हो गया है। दोनों तरफ की गाड़ियां जहां की तहां रुकी हुई हैं।



यातायात विभाग के एक बयान में कहा गया- "लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक सड़क पूरी तरह से ठीक न हो जाए, तब तक NH-44 पर यात्रा न करें। कृपया अफ़वाहों पर ध्यान न दें और यात्रा शुरू करने से पहले यातायात विभाग से हाईवे की स्थिति की जानकारी ले लें।"यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही दोनों दिशाओं में रोक दी गई है - जम्मू से श्रीनगर की ओर और इसके विपरीत भी - क्योंकि भूस्खलन और पत्थर गिरने से करोल पुल और चंदर कोट के बीच दोनों सड़कें बंद हो गई हैं।



रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर-जम्मू हाईवे अभी भी चारों ओर से ज़मीन से घिरी घाटी तक सामान पहुंचाने के लिए जीवनरेखा बना हुआ है। LPG, मटन, पोल्ट्री उत्पाद आदि का सारा स्टॉक अभी भी इसी हाईवे के रास्ते घाटी में लाया जाता है। इस हिस्से में बारिश के कारण भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और पत्थर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे सड़क बंद हो जाती है - कभी-कभी तो कई-कई दिनों तक। 2025 में, हाईवे के लगातार बंद रहने के कारण घाटी के फल उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि राष्ट्रीय बाज़ारों तक फल ले जाने वाले ट्रक रास्ते में ही फंसे रह गए थे।

