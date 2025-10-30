30 OCTTHURSDAY2025 1:00:34 PM
Nari

Viral Video: सोशल मीडिया पर छाया डिजिटल शादी का अनोखा ट्रेंड, दुल्हन के पिता बने डिजिटल ट्रेंडसेटर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Oct, 2025 12:04 PM
Viral Video: सोशल मीडिया पर छाया डिजिटल शादी का अनोखा ट्रेंड, दुल्हन के पिता बने डिजिटल ट्रेंडसेटर

नारी डेस्क: भारत में शादियों की पहचान हमेशा रंग-बिरंगी रस्मों, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक रीति-रिवाजों से होती है। लेकिन इस बार एक शादी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया वजह बनी एक Paytm QR कोड वाली शादी! दुल्हन के पिता ने अपनी शर्ट पर QR कोड बैज लगाकर मेहमानों से ‘लिफाफे’ के बजाय डिजिटल गिफ्ट मांगा। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान भी हुआ और मुस्कुराए बिना रह नहीं सका।

दुल्हन के पिता बने डिजिटल ट्रेंडसेटर

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दुल्हन के पिता अपनी शर्ट पर एक बैज लगाए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लिखा था  “Cashless Gift for the Bride.” जैसे ही मेहमान शादी में पहुंचे, उन्होंने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर यूपीआई पेमेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने ₹1,000 भेजा तो किसी ने ₹5,000 और हर बार माहौल में हंसी, मज़ाक और खुशी की लहर दौड़ जाती। यह नज़ारा इस बात का सबूत है कि भारतीय समाज कितनी तेजी से तकनीक को अपनाने लगा है। दुल्हन के पिता की यह क्रिएटिव सोच उन्हें “डिजिटल इंडिया के सच्चे ट्रेंडसेटर” के रूप में वायरल कर चुकी है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by INDIA ON FEED (@indiaonfeed)

 सोशल मीडिया पर छाया ‘कैशलेस वेडिंग’ ट्रेंड

यह वीडियो एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर होते ही वायरल हो गया। अब तक इसे 75,000 से ज्यादा व्यूज़ और 1,900 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर #CashlessWedding ट्रेंड करने लगा। लोगों ने इस अनोखे आइडिया की जमकर तारीफ की। किसी ने इसे “Digital India की सच्ची मिसाल” कहा, तो किसी ने “शादी की परंपरा में स्मार्ट ट्विस्ट” बताया।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ भी आ गई 

एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अब फूफा जी क्या करेंगे?” जबकि दूसरे ने कहा, “लिफाफे की जगह अब QR कोड ही सही!”

तकनीक ने बदली शादी की परंपरा

यह वीडियो साफ दिखाता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट कल्चर अब केवल दुकानों या बाजारों तक सीमित नहीं, बल्कि अब शादी जैसे पारंपरिक आयोजनों में भी जगह बना चुका है। अब मेहमानों के हाथों में लिफाफे नहीं, बल्कि मोबाइल फोन और यूपीआई ऐप्स हैं। यह बदलाव न सिर्फ सुविधाजनक है, बल्कि सुरक्षित और पारदर्शी भी है। कई यूजर्स ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “Digital India” अभियान की सफलता का शानदार उदाहरण बताया।
नए दौर की स्मार्ट शादियां ‘QR कोड शादी’ का यह वीडियो आने वाले समय में भारतीय शादियों के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। जहां परंपरा और तकनीक का यह मेल दिखाता है कि अब भारत सिर्फ रिवाजों में नहीं, सोच में भी डिजिटल हो चुका है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by INDIA ON FEED (@indiaonfeed)

अब “लिफाफा निकालो” की जगह शायद जल्द ही सुनाई दे  “QR स्कैन करो और गिफ्ट भेजो!”


  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it