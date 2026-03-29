Raymond Group के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया नहीं रहे, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

नारी डेस्क: रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का 87 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके बेटे गौतम सिंघानिया, जो Raymond Group के वर्तमान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ने इस खबर की पुष्टि की। परिवार के अनुसार, विजयपत सिंघानिया को अंतिम श्रद्धांजलि 29 मार्च 2026 (रविवार) को दोपहर 1:30 बजे मुंबई के एलडी रुपारेल मार्ग स्थित ‘हवेली’ में दी जाएगी। इसके बाद दोपहर 3:00 बजे उनका अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी श्मशान घाट में किया जाएगा। परिवार ने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और शुभचिंतकों से अंतिम दर्शन के लिए आने की अपील की है।

कौन थे विजयपत सिंघानिया?

विजयपत सिंघानिया भारत के जाने-माने उद्योगपति थे। उन्होंने Raymond Group को एक छोटे टेक्सटाइल व्यवसाय से आगे बढ़ाकर वैश्विक पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में कंपनी ने देश-विदेश में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्हें भारत सरकार द्वारा Padma Bhushan से सम्मानित किया गया था, जो उनके उद्योग और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। वे मुंबई के पूर्व शेरिफ (Sheriff of Bombay) भी रह चुके थे, जिससे उनके सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका का पता चलता है।

अलग पहचान: पायलट और रिकॉर्ड होल्डर

व्यवसाय के अलावा विजयपत सिंघानिया को रोमांचक गतिविधियों का भी शौक था। वे एक प्रशिक्षित पायलट थे और हॉट एयर बैलूनिंग में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। इस क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां काफी सराही गईं।

परिवार और उद्योग जगत का शोक

सिंघानिया परिवार ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता, परोपकारी व्यक्ति और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बताया। परिवार ने उनके सम्मान में भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक “कर्मण्येवाधिकारस्ते...” का उल्लेख करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनके निधन से भारतीय उद्योग जगत ने एक महान और दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

