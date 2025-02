Show में अश्लील कमेंट और अब ब्रेकअप!  विवादों में घिरे यूट्यूबर Ranveer Allahbadia

नारी डेस्क: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में, उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया गया। शो में उन्होंने एक कंटेस्टेंट के माता-पिता के रिश्ते पर एक अश्लील कमेंट किया, जिसे लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इस कमेंट के बाद यूजर्स ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, और एक एफआईआर भी दर्ज की गई।

विवादों के बीच, रणवीर के निजी जीवन में भी उथल-पुथल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी गर्लफ्रेंड, एक्ट्रेस निक्की शर्मा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया है। दोनों का रिश्ता कुछ समय पहले ही सामने आया था, और दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते थे। हाल ही में, रणवीर ने निक्की के साथ वेकेशन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं, हालांकि इन तस्वीरों में निक्की का चेहरा नजर नहीं आया था।

हालांकि, रणवीर और निक्की में से किसी ने भी इस ब्रेकअप पर खुलकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गई हैं। इसके बाद, निक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "सही लोग आपको सुना, प्यार, योग्य और मूल्यवान महसूस कराते हैं।” इस पोस्ट के बाद, फैंस ने यह मान लिया कि दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा।

रणवीर ने द रणवीर शो से लोकप्रियता हासिल की थी, और इस शो में कई बड़े सेलेब्स भी नजर आ चुके हैं। लेकिन हाल ही में, उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अपनी विवादास्पद टिप्पणी के कारण मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरीं। उनके अश्लील कमेंट के बाद उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया, और कई लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Familism at Stake !

in the name of Comedy & Freedom of speech how YouTubers Ranveer Allahbadia abuse parents.

Mumbai Police must filled the FIRs against him & send him Jail.

No Apology!

रणवीर इलाहाबादी भारतीय संस्कृति मुंबई पुलिस।#Beerbiceps #indiasgotlatent#RanveerAllahbadia pic.twitter.com/9brbvEO7gN