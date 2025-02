रणवीर अल्लाहबादिया ने माफी मांगी, ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ शो में माता-पिता के रिश्ते पर किया था भद्दा कमेंट

नारी डेस्क: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने हाल ही में समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में एक अश्लील कमेंट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इस विवाद के बाद अब रणवीर ने माफी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है।

रणवीर हाल ही में इंडिया गॉट लेटेंट के एपिसोड में दिखे थे, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उनके माता-पिता के रिश्ते पर भद्दा और आपत्तिजनक कमेंट किया। शो में मौजूद ऑडियंस इस पर हंसी में शामिल हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस कमेंट को लेकर फैंस ने उन्हें जमकर लताड़ा। इस पर लोगों ने रणवीर के बयान को बहुत गलत और असंवेदनशील बताया, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई।

I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry. pic.twitter.com/BaLEx5J0kd

रणवीर ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, "मेरा कमेंट बिल्कुल गलत था। वह कोई फनी कमेंट नहीं था। मैं कॉमेडी नहीं करता हूं, और मैं अपने बयान में कोई सफाई नहीं देना चाहता क्योंकि वह पूरी तरह से गलत था। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने शो के मेकर्स से कहा है कि वह हिस्सा हटा दिया जाए। आगे से मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिससे किसी को तकलीफ हो। मैं वादा करता हूं कि ये आखिरी बार होगा। और अंत में, मैं सभी से इंसानियत के नाते माफी चाहता हूं।"

