सुबह बंधवाई राखी रात को भाई ने बहन का किया रेप, खुद को बचाने के लिए घाेंट दिया गला

नारी डेस्क: इस कलयुगी दुनिया में रिश्ते मजाक बनकर रह गए हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी भी रिश्ते पर विश्वाश करना मुश्किल है। अब हाल ही में ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए। एक भाई ने रक्षाबंधन वाले दिन अपनी ही बहन का रेप किया, इतना ही नहीं अपना जुर्म छिपाने के लिए उसने पीड़िता की जान ही ले ली।



यह शर्मनाक घटना है यूपी के औरैया की, जहां पहले भाई ने राखी बंधवाई और फिर उसी बहन की इज्जत लूट ली। पुलिस ने बताया आरोपी सुरजीत सक्सेना ने दिन में अपनी चचेरी बहन से राखी बंधवाई, उसी रात उसने ज्यादा शराब पी ली थी। वह देर रात शौच के लिए खेत में गया, वहां से लौटते समय दीवार फांदकर वह घर में घुस गया मृतका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका गला दबा दिया।



इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया। घटना के वक्त पीड़िता की मां और बहन घर पर नहीं थी और पिता बाहर सो रहे थे। जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो बेटी फंदे पर लटक रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जहां उन्हें घर से खून से लिपटी एक पैंट मिली। पुलिस ने जब पीड़िता के पिता से सवाल करने की कोशिश कर तो जवाब आरोपी देने लगा, शक होने पर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया।

