शादी से पहले ही प्रियंका चोपड़ा ने कर ली थी प्रेगनेंसी की प्लानिंग, मां की सलाह पर किया ये काम

नारी डेस्क: सभी की चहेती देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी शादी से बहुत साल पहले ही कर ली थी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने शुरुआती 30s की उम्र में एग फ्रीजिंग (Egg Freezing) करवा ली थी।इसका मुख्य कारण यह था कि वे अपने करियर और निजी जीवन में ज्यादा लचीलापन (flexibility) चाहती थीं और उनके अपने इस फैसले का लाभ भी हुआ।



एग फ्रीजिंग क्या है?



यह एक मेडिकल तकनीक है जिसमें महिला के अंडाणुओं (eggs) को निकालकर फ्रीज कर लिया जाता है ताकि भविष्य में जब भी वह मां बनना चाहे, उन अंडाणुओं का उपयोग किया जा सके। एक बार प्रियंका चोपड़ा ले खुलासा किया कि उन्होंने अपनी मां मधु चोपड़ा की सलाह पर 30 साल की उम्र में हीअपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे। उस समय वह अपने करियर में बड़े प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल लेवल पर काम कर रही थीं। वे नहीं चाहती थीं कि "जैविक घड़ी (biological clock)" का दबाव उनके फैसलों को प्रभावित करे।



निजी जीवन में स्वतंत्रता के लिए लिया ये फैसला

देसी गर्ल शादी और बच्चे के फैसले को लेकर वे दबाव में नहीं रहना चाहती थीं। इससे उन्हें यह विकल्प मिला कि जब वे और उनके पति (निक जोनस) तैयार हों तभी बच्चे की प्लानिंग करें। बायोलॉजिकल क्लॉक का डर कम करने के लिए महिलाओं में 35 की उम्र के बाद प्रजनन क्षमता (fertility) तेजी से घटने लगती है। ऐसे में एग फ्रीजिंग करवाकर प्रियंका ने भविष्य के लिए अपनी मातृत्व की संभावना को सुरक्षित कर लिया था।



सही साबित हुआ ये फैसला



आसान शब्दों में कहें तो, प्रियंका चोपड़ा ने अपने अंडाणु फ्रीज करवाए ताकि वे करियर और निजी जीवन दोनों में अपनी शर्तों पर फैसले ले सकें, और मां बनने का विकल्प भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ''ऐसा करने से मुझे आजादी महसूस हुई क्योंकि मैं अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी।'' उनके लिए एक सही फैसला साबित हुआ। साल 2022 में प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था।

