पेरेंट्स भूलकर भी न करें इग्नोर, बच्चों में दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं ADHD का संकेत!

नारी डेस्क : क्या आपका बच्चा हमेशा बहुत एक्टिव रहता है या उसे किसी काम पर ध्यान लगाने में दिक्कत होती है? क्या वह अक्सर चीजें भूल जाता है? अगर हां, तो यह ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) यानी ध्यान की कमी और अतिसक्रियता विकार का संकेत हो सकता है। यह आमतौर पर बचपन में दिखाई देता है और समय पर पहचानना जरूरी है।

आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं।

ध्यान न लगना और जल्दी भटकना

ADHD वाले बच्चों के लिए किसी काम पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। वे अक्सर अपनी चीजें इधर-उधर रखकर भूल जाते हैं और बातचीत के दौरान अचानक जोन आउट हो जाते हैं। कई बार वे काम अधूरा छोड़ देते हैं, और यह उनकी रोजमर्रा की आदत बन जाती है। यह केवल भूलने की समस्या नहीं है, बल्कि उनके दिन-प्रतिदिन के कामकाज और पढ़ाई पर भी गहरा असर डालती है।

हद से ज्यादा चंचल (Hyperactivity)

ADHD वाले बच्चे अक्सर बहुत चंचल और बेचैन दिखाई देते हैं। वे क्लास या किसी शांत माहौल में भी बार-बार हिलते-डुलते रहते हैं, उठते-बैठते हैं और कभी-कभी फालतू गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। कई बार वे ऐसे समय में भी दौड़ते-भागते हैं या इधर-उधर चढ़ते-उतरते हैं जब उन्हें शांत रहना चाहिए, जैसे कार में या फिल्म देखते समय। इस अत्यधिक सक्रियता के कारण बच्चों का ध्यान भटकता है और उनके सामाजिक और शैक्षणिक जीवन पर असर पड़ सकता है।

जल्दी प्रतिक्रिया देना (Impulsive Behavior)

ADHD वाले बच्चे अक्सर बिना सोचे-समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। वे दूसरों की बात बीच में काटते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते और तुरंत किसी काम को कर डालते हैं। ऐसी आदतें न केवल उनके सामाजिक रिश्तों पर असर डालती हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इसके कारण बच्चे कभी-कभी परेशानियों में पड़ सकते हैं और उनके आस-पास के लोगों के लिए भी तनाव का कारण बन सकते हैं।

भावनात्मक असंतुलन

ADHD वाले बच्चों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। वे छोटी-सी बात पर भी बहुत गुस्सा या उदास हो सकते हैं और अपने गुस्से या रोने को संभालने में असमर्थ रहते हैं। कई बार उनकी प्रतिक्रिया स्थिति से कहीं अधिक बड़ी होती है, जिससे परिवार और दोस्तों के साथ उनके रिश्तों पर असर पड़ता है। इस प्रकार का भावनात्मक असंतुलन बच्चों के सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

पढ़ाई और दोस्ती में चुनौतियां

ADHD वाले बच्चों को पढ़ाई और दोस्तों के साथ घुलने-मिलने में अक्सर मुश्किल होती है। वे समय पर काम पूरा नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं और अपना संगठन व टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते। इस वजह से उनका अकादमिक प्रदर्शन कमजोर रह सकता है और सामाजिक जीवन में भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि समय पर मदद और मार्गदर्शन न मिले, तो ये बच्चे दोनों क्षेत्रों में पीछे रह सकते हैं।

समय पर पहचान और मदद क्यों जरूरी है?

ADHD कोई सामान्य व्यवहारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क के विकास से जुड़ी एक स्थिति है। इसे समय रहते पहचानना और सही सहायता देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे पढ़ाई और जीवन दोनों में सफल हो सकें। विशेषज्ञों की सलाह और मार्गदर्शन से बच्चे अपने ध्यान और व्यवहार को सुधार सकते हैं। माता-पिता का समर्थन और सही शिक्षा पद्धति भी उनकी प्रगति में मदद करती है। इसके अलावा, सपोर्ट ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म, जैसे Human Library पहल, बच्चों और परिवारों को अनुभव साझा करने और सहारा पाने का एक अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। सही समय पर मदद मिलने से ADHD वाले बच्चे अपने जीवन में खुशहाल, आत्मविश्वासी और सफल बन सकते हैं।

यदि आप देखते हैं कि आपका बच्चा इन 5 लक्षणों में से कई दिखा रहा है, तो इसे अनदेखा न करें। समय पर पहचान और सही सहायता से बच्चा अपने जीवन में सफल और खुशहाल हो सकता है।