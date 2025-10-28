28 OCTTUESDAY2025 10:47:20 PM
Nari

घर पर लाते ही खराब हो जाते हैं केले तो इन Smart Tricks के साथ करें स्टोर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Oct, 2025 05:25 PM
नारी डेस्क: हर सीजन में केला सबसे ज्यादा मिलने वाला फल है। इसमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा केले में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, फाइबर भी पाया जाता है जो हार्ट हैल्थ, किडनी स्वास्थ्य, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत से लोग नियमित रुप से इसका सेवन करते हैं। लेकिन गर्म तापमान होने के कारण केले बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे केले खराब नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

फॉइल पेपर आएगा काम 

आप केले को यदि लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉइल पेपर को आप केले के डंठल के ऊपर लपेट दें। फॉइल पेपर लपेटने से केले जल्दी खराब नहीं होंगे। 

PunjabKesari

विटामिन-सी की टेबलेट आएंगी काम 

आप केले को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए विटामिन-सी की टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन-सी की टैबलेट को आप पानी में भिगो दें। इसके बाद इस पानी में आप केले को अच्छे से भिगो दें। पानी में भिगोने से केले जल्दी खराब नहीं होंगे । 

हैंगर में रखें केले 

आप केले को हैंगर में स्टोर करें। हैंगर को खुली हवा में टांग दें। इससे भी केले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केले को सरफेस पर न रखें। इससे यह जल्दी खराब हो सकते हैं। 

PunjabKesari

सोडे के पानी में करें स्टोर 

केले को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप सोडा पानी में स्टोर करके रख सकते हैं। पानी में सोडा मिलाएं। इसके बाद इस पानी में आप केले को स्टोर कर दें। कमरे के तापमान पर आप केले को स्टोर करके रख दें। इससे केले जल्दी खराब नहीं होंगे। 

न रखें फ्रिज में 

यदि आप चाहते हैं कि केले ज्यादा समय तक फ्रेश रहें और खराब न हो तो आप साधारण तापमान पर ही इसे स्टोर करें। फ्रिज में रखने से केले खराब हो सकते हैं।

PunjabKesari

वैक्स पेपर में ढक्कर रखें 

केले को आप लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें वैक्स पेपर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। वैक्स पेपर में स्टोर करने से भी केले एकदम ताजा रहेंगे। 

 

