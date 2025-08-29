इंस्टाग्राम ट्रेंड या सेहत पर खतरा? 17 केले खाने के दावे पर मचा बवाल

नारी डेस्क : सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब ट्रेंड्स वायरल होते रहते हैं। कभी कोई डांस वीडियो छा जाता है, तो कभी खाने-पीने से जुड़े अजीब चैलेंज सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर ने दावा किया कि उसने सिर्फ एक दिन में 17 केले खा लिए। यह सुनकर लोग हैरान रह गए और तुरंत सवाल उठने लगे। क्या इतना ज्यादा केला खाना सेहत के लिए सही है या फिर नुकसानदायक?

केला सेहतमंद क्यों माना जाता है?

केला (Banana) दुनिया का सबसे लोकप्रिय और ज्यादा खाया जाने वाला फल है, जिसे सुपरफूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, पोटैशियम, विटामिन B6, विटामिन C और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए खिलाड़ी और जिम जाने वाले लोग इसे वर्कआउट से पहले और बाद में खाना पसंद करते हैं। फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या कम करता है, वहीं पोटैशियम हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। यानी केला हेल्दी है और रोजाना डाइट में शामिल करना फायदेमंद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 17 केले एक साथ खाना सही है?

क्या 17 केले खाना सुरक्षित है?

डाइटीशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना 1 से 2 केले खाना बिल्कुल सुरक्षित और हेल्दी है। अगर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे वर्कआउट करता है या शारीरिक मेहनत वाला काम करता है, तो वह 3–4 केले भी खा सकता है। लेकिन एक दिन में 17 केले खाना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

ज्यादा केले खाने के नुकसान

1. पोटैशियम की ओवरडोज

केले में पोटैशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो सामान्य मात्रा में दिल, मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के लिए फायदेमंद है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक साथ 17 केले खाता है, तो शरीर में पोटैशियम का स्तर असामान्य रूप से बढ़ सकता है, जिसे हाइपरकलेमिया कहा जाता है। इस स्थिति में मांसपेशियों में कमजोरी, अनियमित दिल की धड़कन और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, वहीं गंभीर हालात में यह हार्ट फेल तक का कारण भी बन सकता है।

2. ब्लड शुगर लेवल बढ़ना

केले में प्राकृतिक शुगर (फ्रक्टोज़, ग्लूकोज और सुक्रोज़) पाई जाती है। सामान्य रूप से 1–2 केले शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 17 केले खा ले तो ब्लड शुगर लेवल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यह स्थिति खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ब्लड शुगर की अचानक वृद्धि से थकान, सिरदर्द, प्यास और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, वहीं लंबे समय तक ऐसा करने से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ सकता है और डायबिटीज़ की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

3. पाचन संबंधी परेशानी

सामान्य रूप से केला पाचन के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है। लेकिन जब फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो यह फायदे के बजाय नुकसान देने लगता है। 17 केले खाने से शरीर को अत्यधिक फाइबर मिल जाता है, जिससे गैस, पेट फूलना, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कई बार यह दस्त का कारण भी बन सकता है।

4. वजन बढ़ने का खतरा

एक केले में औसतन 100 से 120 कैलोरी होती है। अगर कोई व्यक्ति 17 केले खा लेता है तो उसे लगभग 1500–1800 कैलोरी सिर्फ केले से ही मिल जाती हैं। अगर शरीर उतनी कैलोरी को खर्च नहीं कर पाता, तो यह ऊर्जा फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है। लंबे समय में यह मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों जैसे हाई बीपी और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ा देता है।

5. पोषण का असंतुलन

केला पोषण से भरपूर फल होता है, लेकिन इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं पाए जाते। अगर कोई व्यक्ति 17 केले खाता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम तो खूब मिलेंगे, लेकिन प्रोटीन, हेल्दी फैट और अन्य जरूरी विटामिन्स की कमी बनी रहेगी। लंबे समय तक इस तरह की आदत से शरीर में पोषण का असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर होना, मांसपेशियों की कमजोरी और बार-बार थकान महसूस होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

डाइटीशियन की राय

पोषण विशेषज्ञों (Nutrition Experts) का कहना है कि केला एक हेल्दी फल है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए रोजाना 1–2 केले पर्याप्त हैं, जबकि ज्यादा एक्टिव लोग 3–4 केले तक खा सकते हैं। लेकिन एक दिन में 17 केले खाना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। यह ट्रेंड सिर्फ सोशल मीडिया पर मनोरंजन के लिए हो सकता है, सेहत के लिए नहीं।

केला सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन सीमा में खाना जरूरी है। रोजाना 1–2 केले हेल्थ के लिए काफी हैं। ज्यादा खाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। इसलिए सोशल मीडिया के चैलेंज देखकर आंख मूंदकर उनका पालन न करें, वरना इसका खामियाजा आपकी सेहत को भुगतना पड़ सकता है।



