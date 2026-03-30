हफ्ते के पहले दिन ही खूब सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी डिमांड हो रही कम

नारी डेस्क: सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। इसकी वजह वैश्विक बुलियन बाज़ारों में आई गिरावट थी, जो US फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कम होने और बढ़ती महंगाई की चिंताओं के कारण हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,46,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले सत्र में ये 1,47,255 रुपये पर बंद हुआ था। यह 3,043 रुपये, या 2.06 प्रतिशत तक गिरकर 1,44,212 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया।



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चांदी भी 0.96 प्रतिशत तक गिरकर 2,25,763 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुच गया, जबकि पिछले सत्र में ये 2,27,954 रुपये पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में, सोने की कीमतें गिर गईं। इसकी वजह यह थी कि US-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया, जिससे महंगाई की चिंताएं बढ़ गईं और इस साल US फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कमज़ोर पड़ गईं।



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इस महीने अब तक सोने की कीमतों में लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो अक्टूबर 2008 के बाद से इसकी सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। अगर ऑल टाइम हाई वैल्यू से आज के सोने-चांदी की कीमत की तुलना करें तो सोना करीब 40000 रुपये और चांदी 193000 रुपये तक सस्ता हो चुका है। चांदी की कीमतें भी मार्च में अपने उच्चतम स्तर से लगभग 30 प्रतिशत तक गिर चुकी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनावों के कारण बीच-बीच में 'सुरक्षित निवेश' (safe-haven) की मांग उठने के बावजूद, सोने की कीमतों में कमज़ोरी का रुख बना हुआ है।