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जाने-माने एक्टर की शूटिंग के दौरान मौत, समुद्र में गिरने से हुआ हादसा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Mar, 2026 09:37 AM
जाने-माने एक्टर की शूटिंग के दौरान मौत, समुद्र में गिरने से हुआ हादसा

नारी डेस्क: जाने-माने बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की ओडिशा के तालसारी में नाव दुर्घटना के दौरान समुद्र में गिरने से मौत हो गई। 42 वर्षीय अभिनेता उस समय शूटिंग के सिलसिले में उस इलाके में मौजूद थे, जब यह दुखद घटना घटी। तालसारी के समुद्र में नाव की सवारी करते समय बनर्जी नाव से नीचे गिर गए। बचाव दल मौके पर पहुंचा और उन्हें पास के एक अस्पताल ले गया, जहां पहुँचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 

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शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मौत का कारण डूबना था। उन्हें तुरंत एक गाड़ी में बिठाकर दीघा सब-डिविजनल अस्पताल ले जाया गया, जो तालसारी बीच से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर स्थित है। पश्चिम बंगाल पुलिस, इस घटना के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए ओडिशा की बालासोर पुलिस के संपर्क में है।   बनर्जी का जन्म 16 अक्टूबर, 1983 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें 2008 की फ़िल्म 'चिरोदिनी तुमी जे आमार' में अपने दमदार रोल से शोहरत मिली। इस फ़िल्म ने उन्हें बंगाली दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया।

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इसके बाद वह 'लव सर्कस', 'शोना मोन बोली तोमाय', 'ना हन्यते' और 'कागोजेर बोउ' जैसी फ़िल्मों में नज़र आए। इस एक्टर ने टीवी शो और वेब सीरीज़ में भी काम किया, जिनमें 'सहज कथा' भी शामिल है; इससे उन्हें फ़िल्मों से परे भी दर्शकों से जुड़ने में मदद मिली। फ़िल्मों और टेलीविज़न में आने से पहले, राहुल ने कई थिएटर नाटकों में काम किया था। बाद में उन्होंने टेलीविज़न में करियर बनाने का फ़ैसला किया और ज़ी बांग्ला के शो 'खेला' में आदित्य का किरदार निभाकर उन्हें बड़ी सफलता मिली। इसी के चलते उन्हें अपनी पहली फ़िल्म का ऑफ़र मिला, जिससे उन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हुई।
 

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