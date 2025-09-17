18 SEPTHURSDAY2025 8:49:50 AM
क्या ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा रही हैं Birth Control Pills?डरा देगी यह स्टडी

  • Updated: 17 Sep, 2025 05:33 PM
नारी डेस्क: आजकल महिलाएं अपने करियर और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स (गर्भनिरोधक गोलियां) का इस्तेमाल करती हैं। यह पिल्स गर्भधारण को रोकने के सबसे आसान और सुविधाजनक तरीकों में से एक मानी जाती हैं। लेकिन हाल ही में एक अध्ययन में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं इस स्टडी के नतीजों, इसके प्रभावों और महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या हैं?

बर्थ कंट्रोल पिल्स (Oral Contraceptive Pills) हार्मोनल दवाइयां होती हैं, जो गर्भधारण को रोकने के लिए काम करती हैं। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, जो ओव्यूलेशन (अंडाणु का बनना) को रोकते हैं। इस वजह से महिलाएं इन्हें न केवल गर्भनिरोधक के तौर पर, बल्कि अनियमित पीरियड्स और हार्मोनल असंतुलन को कंट्रोल करने के लिए भी लेती हैं।

स्टडी क्या कहती है?

हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया है कि लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कुछ हद तक बढ़ सकता है। अध्ययन में बताया गया कि बर्थ कंट्रोल पिल्स में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन कोशिकाओं में असामान्य बदलाव ला सकता है, जिससे कैंसर कोशिकाओं का विकास हो सकता है। हालांकि, यह भी साफ किया गया है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का हर महिला में ब्रेस्ट कैंसर से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह जोखिम को बढ़ा सकती हैं।

ब्रेस्ट कैंसर के सामान्य लक्षण

ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जिनकी पहचान करना महत्वपूर्ण है

स्तन में गांठ या सूजन

निप्पल से असामान्य स्राव

ब्रेस्ट के आकार या त्वचा में बदलाव

लगातार दर्द या भारीपन महसूस होना

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

बचाव और सावधानियां

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं समय-समय पर ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाना बेहद जरूरी है। संतुलित आहार और योग/व्यायाम से हार्मोनल बैलेंस बनाए रखें। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से पहले हमेशा गाइनोकॉलजिस्ट से सलाह लें। अगर परिवार में किसी को कैंसर रहा है, तो पिल्स लेने में सावधानी बरतें।

बर्थ कंट्रोल पिल्स के इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक जोखिम फैक्टर हो सकता है। इसलिए, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन कर रही हैं, तो ध्यान रखें कि समय-समय पर डॉक्टर से परामर्श लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।  

 

