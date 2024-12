पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन को बड़ा झटका, महिला की मौत के मामले में हुई 14 दिन की जेल

नारी डेस्क: पुष्पा-2 की सक्सेस में डूबे एक्टर अल्लू अर्जुन बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। एक हफ़्ते से ज़्यादा पहले संध्या थिएटर में पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के सिलसिले में अभिनेता को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब खबर है कि ‘पुष्पा’ स्टार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस घटना में 4 दिसंबर को 35 वर्षीय रेवती की मौत हो गई थी।

